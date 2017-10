Pepa se usmál do kamery a pak brutálně zmlátil dva kluky

Louny /ANKETA/ - Vyhrožování, bití, obírání dětí o peníze. Video z útoku v Lounech hýbe městem.

Snímky z videa, které na Facebooku ukazuje brutální napadení chlapců mladým agresorem (v červené čepici) v lounských Holárkových sadechFoto: reprofoto/facebook

Pěstmi a kopanci napadl v Holárkových sadech v Lounech mladík dva školáky. Útočník je členem bandy, která po dětech ve městě požaduje peníze. Kdo je nedá, toho zmlátí.

Video z rvačky, které je zveřejněno na sociální síti, hýbe městem. Policisté případ vyšetřují a posílají hlídky ke školám a do dalších vytipovaných míst. K události se vyjádřilo také vedení města, školy i poslanec Parlamentu ČR.

Na videu natočeném na mobilní telefon je patrné, jak mladík brutálně zaútočil na dva chlapce. Nejdříve je mlátí pěstmi, pak do nich kope, když leží na zemi. Útočník se zřejmě jmenuje Josef, neboť video začíná slovy jeho autora: „Pepo pozdrav!“ Ten se do kamery usměje a pak zaútočí na dva chlapce se školními batohy na zádech. Dětský autor videa je zřejmě útočníkův známý nebo kamarád.

Kdo nezaplatí, se zlou se potáže

Útočník je členem bandy, která po dětech ve městě požaduje peníze. Kdo je nedá, toho zmlátí. To potvrzuje i samo video. „Oni zaplatili, nech je bejt,“ je zřetelně slyšet na videu zřejmě na adresu někoho jiného. Kolem útočníka je na videu několik jeho kamarádů. Napadených kluků, kteří se vůbec nebránili, se skoro nikdo nezastal. Zřejmě měli strach z celé bandy. K útoku došlo před zraky dalších několika školáků, nikdo ho neoznámil.

Video na sociální síti do středečního poledne zhlédlo přes dvacet tisíc lidí. Velká část diskutujících událost odsoudila.

Nejde o první takový útok v Lounech. „Tito kluci obcházejí půlku města a mlátí děti a žadoní o prachy na cigára. Nedáš – dostaneš,“ napsal jeden z diskutujících na facebooku.

Případ už vyšetřuje Policie ČR. „Potvrzuji, že prošetřujeme útok mezi nezletilými v Lounech. Vzhledem k věku účastníků nebudeme poskytovat podrobnější informace,“ sdělila mluvčí lounské policie Irena Pilařová. „Mohu však potvrdit, že policii se podařilo ustanovit pachatele útoku na základě videa na sociální síti. Policie odmítá informace lidí ze sociální sítě, že by při útoku byl někdo těžce zraněn,“ dodala ještě Irena Pilařová.

Strážníci Městské policie Louny kvůli incidentu zvýšili dohled u lounských základních škol a na dalších vytipovaných místech. „Naši strážníci jezdí ke školám každé odpoledne už dva roky, zdrželi se tam tak deset minut. Teď jsme tento dohled podstatně rozšířili, u každé školy bude odpoledne jeden strážník. Ostatní naše činnosti jdou v tu dobu stranou,“ řekl ředitel lounské městské policie Radek Baláš. „V každém případě bych chtěl vyzvat školáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost, aby nám zavolali, pokud by se stali svědky podobné situace nebo by se o ní doslechli,“ dodal.

Případem se také zabývá odbor sociálních věcí Městského úřadu v Lounech. Útočníkovi totiž ještě nebylo 15 let. „Žádáme všechny rodiče a žáky, aby v případě podobných událostí neprodleně informovali Městskou policii Louny nebo Policii ČR. Takové chování nechceme a nebudeme na území města tolerovat,“ uvedlo ve svém prohlášení vedení města Loun.

Incident řeší i vedení lounských základních škol. „Naše škola je obeznámena se situací, která nyní nastala v Lounech, kdy skupinka dětí a mladistvých fyzicky velmi hrubě napadá náhodné kolemjdoucí, většinou děti. Školy jsou ve spojení s Městskou policií Louny i Policií ČR, která situaci operativně řeší. Všichni naši žáci jsou o situaci informováni a poučeni, jak se mají správně chovat, pokud by se stali svědky či účastníky podobného incidentu,“ uvedlo vedení Základní školy Prokopa Holého v Lounech.

K útoku se vyjádřil i Michal Kučera, člen rady města Loun a poslanec Parlamentu ČR. „Nemile mě překvapilo téměř nulové zapojení veřejnosti do toho, co se kolem nich děje. Nikdo k incidentu nevolal městskou nebo státní polici. Bylo by naivní si myslet, že se takový incident nebude již nikdy opakovat, a právě proto je nutné v takových případech vždy ihned policii volat,“ uvedl Michal Kučera.