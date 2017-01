Plavecká hala padne k zemi, příští rok by se měla začít stavět nová

Louny - Bourat se bude v průběhu prvního poletí letošního roku. Na konci ledna bude mít město k dispozici čtyři návrhy, jak by mohl vypadat nový krytý plavecký areál.

Hlavní bazén plavecké haly v LounechFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Město Louny vybralo firmu, která srovná se zemí plaveckou halu. Bourat se bude v průběhu prvního poletí letošního roku. Na konci ledna bude mít město k dispozici čtyři návrhy, jak by mohl vypadat nový krytý plavecký areál. Stavět by se mohl začít na podzim příštího roku.

Demolice bude město stát 1,6 milionu korun. Náklady na stavbu nové haly radnice odhaduje na 160 milionů korun a město si zřejmě potřebné peníze půjčí. „Nová hala bude stát na místě té stávající. Rádi bychom, aby byla víc ve svahu tak, aby se ušetřilo místo na parkování," řekla Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy městského majetku lounské radnice.

Vybere se ze čtyř studií

Vedení města odmítlo zadat architektonickou soutěž s tím, že by to stavbu prodloužilo. Radnice zaplatila vypracování čtyř návrhů. „Do 20. ledna přijdou čtyři studie, z nichž se vybere nejvhodnější, a v únoru by mohlo být vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci," uvedla vedoucí odboru.

Radnice si může přímo vybrat jednu studii nebo případně zkombinovat různé nápady. „V první fázi nám jde hlavně o vnější podobu stavby," podotkla Sunkovská. Město chce mít v objektu pětadvacetimetrový bazén, bazén pro koupání batolat, fitness centrum. „Další podrobnosti budeme řešit až s autorem vítězného návrhu, který by se měl posléze spojit také se zhotovitelem," uvedla Sunkovská.

Hotovou projektovou dokumentaci by město mohlo mít k dispozici v lednu příštího roku a na podzim 2018 by se mohlo začít se stavbou.

Současná plavecká hala z roku 1983 byla pro veřejnost otevřena do loňského května a v září už se neotevřela. Město nejprve zvažovalo pouze její rekonstrukci, ale odborníci odhalili vážné problémy se střešní konstrukcí, statikou a korozí. Vedení radnice proto rozhodlo, že objekt zbourá.

Radka Fialová