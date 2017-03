Starou plaveckou halu čeká demolice. Louny staví novou

Louny - Stavba nové haly začne na podzim roku 2018. Stát bude zhruba 150 milionů korun.

Možná budoucí podoba Městské plavecké haly v LounechFoto: studie DKarchitekti a Arch.Design

Obyvatelé Loun se můžou těšit na 25metrový bazén, zážitkový bazén, tobogány, fitness centrum nebo bazén pro nejmenší děti. Město Louny udělalo další krok k výstavbě nové plavecké haly. Radnice vypsala výběrové řízení na projektanta, který vypracuje příslušné dokumentace.

Vyhodnocování došlých nabídek by mělo probíhat během dubna, v květnu by práce na projektech měly začít. Město by je mělo mít k dispozici nejpozději za rok v březnu. Představa je taková, že by pak město vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele prací, které by mohly začít na podzim 2018.

„Jedeme podle harmonogramu. Všichni napříč politickým spektrem novou plaveckou halu v Lounech chceme, spolupracujeme na tom," sdělil Jan Čermák, místostarosta Loun.

Vybíralo se ze čtyř návrhů

Projekt má vzniknout na základě návrhu architektonické firmy z Brna, rozhodli o tom na své poslední schůzi lounští zastupitelé. Celkem vedení města vybíralo ze čtyř architektonických návrhů.

Současná plavecká hala z osmdesátých let 20. století je v tak špatném stavu, že ji město loni uzavřelo. Místo zvažované rekonstrukce nakonec padlo rozhodnutí objekt zbourat a celý postavit znovu. Demolice staré haly má proběhnout letos na jaře, město za to zaplatí zhruba milion a půl. Náklady na následnou výstavbu nové haly se odhadují na 150 milionů korun. Částka vzejde z projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele.

