Zastupitelé vyberou finální podobu nové plavecké haly

Louny /STUDIE, ANKETA/ - Týmy architektů vytvořily čtyři různé návrhy. Rada města Loun doporučila návrh od firmy z Brna.

V Lounech pokračuje proces, jehož konečným cílem je velká přestavba a modernizace plavecké haly pro veřejnost. Náklady mají činit kolem 150 milionů korun. Celý sportovní areál je v současnosti už mimo provoz. Loni v září po dlouhých letech poprvé nezahájil novou sezonu, neboť plavecká hala i její technické zařízení v nynější podobě jsou zastaralé a v havarijním stavu.

Na první vykoupání v nové kryté hale si zájemci z Loun a okolí budou muset počkat ještě nejméně tři a půl roku, protože podle současných odhadů bude sportovní areál otevřen nejdříve v roce 2020.

Demolice a nový objekt

Město už minulý rok posuzovalo různé varianty postupu a nakonec rozhodlo, že současná stavba bude stržena a zlikvidována. Na jejím místě pak bude vybudován úplně nový objekt. Demolice má začít už během letošního jara a hotova má být do konce června.

Co se ale bude dít dál a jak přesně bude vypadat nově postavená plavecká hala? O tom ještě není definitivně rozhodnuto. Radnice na toto téma vypsala veřejnou architektonickou výzvu a do ní se zapojily čtyři týmy architektů z různých firem, které poslaly do Loun své návrhy - odborné studie. V závěru ledna proběhla prezentace všech čtyř studií.

„Základní kritéria města, která museli architekti ve svých návrzích zohlednit, byly například požadované investiční náklady do 130 milionů korun bez DPH, kapacita plavecké haly nejméně 120 lidí v bazénu a 50 osob ve wellness části, dětský bazén se skluzavkou a vodními atrakcemi, bazén pro batolata, doplňkové vodní atrakce, zachování plaveckého bazénu o délce 25 metrů a další. Jednotlivé studie se od sebe liší designem, použitými materiály, i třeba různou orientací vchodu do objektu," upřesnila Kamila Jarolímková z Městského úřadu Louny.

Tak by mohla vypadat nová plavecká hala v Lounech. Vizi ve studii představil tým DKarchitekti a Arch.Design. zdroj: MÚ Louny

Po uvedené prezentaci pracovní skupina odborníků doporučila městu vybrat návrh architektonické firmy z Brna. Rada města se k tomuto návrhu rovněž přiklonila a doporučila ho zastupitelstvu ke schválení. Konečné slovo budou mít právě členové zastupitelstva města, kteří by se otázkou budoucí podoby bazénu měli zabývat v pondělí 27. února.

Pokud by zastupitelé skutečně potvrdili realizaci doporučené studie, znamenalo by to mimo jiné například i to, že vstup do plavecké haly by vedl z ulice Pod Nemocnicí, zatímco až dosud to bylo z Rakovnické ulice. „Konečné řešení však stále není určeno. Rozhodne většinový názor zastupitelstva," uvedl starosta Loun Radovan Šabata.