Jak bude vypadat nová plavecká hala? Vizionáři ukáží své návrhy

Louny /ANKETA/ - První studie podoby krytého bazénu si prohlédnou jen členové vedení města a vybraných komisí.

Radnice v LounechFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Čtyři autoři představí v Lounech čtyři různé studie možné budoucí podoby tamní plavecké haly. Stane se tak ve středu 25. ledna v prostorách radnice.

Veřejné představení studií nebude

Město původně zveřejnilo oficiální pozvánku pro všechny občany s tím, že půjde o veřejnou prezentaci. O den později, v pátek 13. ledna, ale bylo vše jinak. Zváni budou jen členové zastupitelstva, městské rady a vybraných komisí.

Architekti mají městu své návrhy dodat o několik dní dříve, to je poskytne členům pracovní skupiny pro posouzení. „V ní budou zástupci každé strany, která zasedá v zastupitelstvu, městský architekt, šéf Sportovních zařízení města Loun jako budoucí provozovatel a já," řekla Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku městského úřadu.

Louny oslovily pět architektů, ke spolupráci se rozhodli čtyři. V první fázi jde především o vnější podobu stavby. Město všechny studie odkoupí a následně vybere tu nejlepší. Nebo si z každé vezme ty nejlepší nápady.

Chystá se demolice

Současně se připravuje demolice staré haly; bourat se má v první polovině letošního roku. Úkolu se zhostí firma Pemelog se sídlem v Praze. Městskou pokladnu by to mělo stát 1,6 milionu korun. „Taková je cena z výběrového řízení. Nějaké prostředky ale dostaneme zpět za kovy z objektu, které se odevzdají do sběrných surovin. Kolik, je těžké odhadovat. Možná až půl milionu korun," dodala Sunkovská.

Současný krytý bazén bude stržen a nový vystavěn na jeho místě. Odhaduje se, že by nové sportoviště mohlo stát až 160 milionů korun. Stavební práce by měly začít na podzim příštího roku.

Jak již dříve upozornilo vedení Loun, nejde o výstavbu aquaparku, jakých je v okolních městech několik. Spíše o sportoviště, místo pro relaxaci a regeneraci. Nejen pro sportovce, ale také rodiny a seniory. Město chce mít v hale 25metrový bazén, fitness centrum a nebo bazén pro koupání nejmenších dětí.