Firmy dostanou finanční pobídky od státu, zavázaly se vytvořit tisíce míst

Žatecko - Přes dva tisíce nových pracovních míst slíbily firmy, které získaly od státu pobídky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vít Šimánek

V Ústeckém kraji by mělo přibýt 2574 nových pracovních míst u firem, kterým stát slíbil loni investiční pobídku. Její celková výše v regionu činila 4,6 miliardy korun. Nejvyšší, a to i v rámci celé ČR, byla pro korejskou firmu Nexen Tire. Ta může získat na výstavbu továrny na Žatecku veřejnou podporu 3,6 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních údajů agentury CzechInvest.

Celková výše investice Nexenu do areálu, kde se budou vyrábět pneumatiky, je 22,8 miliardy korun. Terénní práce na stavbě v průmyslové zóně Triangle začaly loni v létě, firma předpokládá, že továrna začne stavět během letošního roku. Dokončit ji chce v roce 2018, zaměstnat má až 1500 lidí.

Příslib pobídky dostala od státu také další jihokorejská společnost Kiswire, která v polovině prosince otevřela v Triangle továrnu na výrobu ocelových drátů do pneumatik. Pobídka může dosáhnout až k částce 473 milionů korun, společnost slíbila vytvořit 332 míst. Celková výše investice je zhruba 2,4 miliardy korun.

Výrobce vonných svíček

Na seznamu CzechInvestu je také americký výrobce vonných svíček Yankee Candle. Ten zahájil provoz továrny v zóně Joseph mezi Havraní na Mostecku a Velemyšlevsí na Žatecku na začátku prosince.

Zaměstnat má v budoucnu téměř čtyři sta lidí. Investice společnosti činila 1,26 miliardy korun.

