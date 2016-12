Podbořany: parkoviště místo nádraží vznikne už příští rok

Podbořany - Nový terminál funguje bez problémů, pár měsíců už je k dispozici i zázemí pro cestující. Město tedy staré nádraží promění.

Bývalé autobusové nádraží v Podbořanech. Na většině jeho plochy má vzniknout parkoviště. Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Nové využití by už brzy mělo najít staré autobusové nádraží v Podbořanech. Během příštího roku by měla zmizet nevzhledná a hlavně už nevyužívaná stará nástupiště a plocha by se měla proměnit v příštích měsících na parkoviště.

„Rádi bychom proměnu uskutečnili během příštího roku. Část jednoho nástupiště zachováme, kdyby byl v budoucnu jakýkoli problém s novým soukromým nádražím, abychom měli náhradní variantu. A zbytek plochy přeměníme na potřebné parkoviště, po nových parkovacích místech lidé volají," řekl starosta Podbořan Radek Reindl.

Náklady v řádu statisíců

Proměna by neměla být příliš finančně náročná. Plocha zůstane asfaltová, bude potřeba rozebrat přístřešky, upravit plochy bývalých nástupišť, případně některé úseky doasfaltovat.

Náklady na proměnu starého autobusového nádraží na parkoviště se odhadují v řádech statisíců.

Návrhů, co s plochou, bylo více. Zvažovala se tržnice, na tu jsou ale lidé zvyklí v centru města, navrhován byl ale i skatepark. Hluk z něj by ale téměř jistě obtěžoval lidi v okolí. Nakonec zvítězila parkovací místa. „Parkovací plocha je podle mého názoru nejrozumnější řešení. Nejlevnější a nejpotřebnější. Parkovací místa v této lokalitě potřebujeme, náklady budou minimální," pokračoval Reindl.

Vedení Podbořan s definitivní proměnou starého nádraží na parkoviště čekalo, až se osvědčí provoz nového terminálu. Letos tam byla konečně dokončena, po několika zdrženích, i budova se zázemím, žádné problémy s provozem nového nádraží prý nejsou, a tak může být přestavba spuštěna.

Nové nádraží rostlo dva roky

Nové soukromé nádraží začalo v Podbořanech vznikat už v roce 2014. „Určitě je nové nádraží přínosem, je dostačující," myslí si Pavel Mlýnský z Podbořan. Lidem se nový terminál líbí, chodí prakticky na stejné místo, na jaké byli léta zvyklí. Nové nádraží je na dohled od starého, vzdálené jen pár desítek metrů.

Původně měl být nový terminál kompletně hotový do konce roku 2014, jak se později ukázalo, bylo to spíše přání než reálné datum. Další termín byl v létě roku 2015, i ten se ale posunul, další „definitivní" datum byl konec roku 2015. Ani ten ale nebyl nakonec dodržen, kompletní je nové nádraží až letos. Hotové byly už od konce roku 2014 zastávky, přístřešky, všechny nové komunikace a okolní prostory. Zázemí ale cestující dlouho museli využívat ve staré budově na dřívějším nádraží, stavbu obslužné budovy firma odkládala. Letos během jara a léta byla ale budova zázemí konečně dokončena, nabízí čekárnu, informace i další služby.

Připomeňte si: Autobusové nádraží má být hotové v létě, nová budova se už staví

A proč došlo k tak velkému odkladu, který se nelíbil lidem, ani vedení města? Několikrát se údajně měnily plány investora, původně chtěl stavět i dílny, od tohoto záměru nakonec ustoupil, už je firma nepotřebovala, pak ji prý „trápily" další administrativní potíže, měnily se projekty, došlo k dalším odkladům. Mezi částí veřejnosti se ozývají hlasy, že dostavba byla až příliš odkládána, tvrdí, že společnost údajně moc nespěchala.

Měnily se projekty

To investor popírá. „Bohužel, při výstavbě obslužné budovy došlo ke zdržení a administrativním komplikacím. Udála se řada změn, upravovaly se projekty," řekl Deníku už dříve Tomáš Dolejší, jednatel Autobusové dopravy Podbořany, investora nového soukromého terminálu, který vznikl v areálu firmy, jen pár desítek metrů od starého nádraží.

Z nového autobusového terminálu odjíždí drtivá většina spojů. Měsíčně jím projede zhruba tisíc autobusů.

Na začátku projektu měli odpůrci nového nádraží strach, že vznikne více terminálů po městě, báli se, že by každá společnost měla svůj, báli se konkurenčního boje. Prosazovali opravu starého nádraží ve vlastnictví města. Tato obava se ale nakonec nepotvrdila. „Kdo chce, může naše nádraží používat, vítáme to. Pustíme tam každý autobus, který chce," uklidňoval od začátku kritiky investor.

Staré nádraží bylo už zbytečně velké

Staré nádraží bylo pro současné potřeby Podbořan už příliš velké, odjíždělo z něj výrazně méně autobusů, než na kolik bylo v minulosti projektováno. Velmi rychle chátralo a náklady na provoz a údržbu se pro město zdražovaly. Také proto podbořanská radnice se soukromým projektem souhlasila. Navíc město nemůže dopravcům, pokud splní všechny požadavky, říkat, kde mají stavět.

„Město platilo na starém nádraží na osvětlení, toalety, úklid a další provozní činnosti čtyři sta tisíc korun ročně. Další peníze pak za údržbu. Tyto peníze, když nové nádraží funguje a bude fungovat, a já věřím, že ano, město ušetří. Vše zajišťuje investor nového nádraží," vysvětlil už dříve Radek Reindl, starosta Podbořan.