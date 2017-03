Podbořany vyhlížejí peníze z dotací na opravu kulturního domu

Podbořany - Budova je nemoderní. Má velké energetické ztráty, už nevyhovuje ani funkčně. Plánuje se i stěhování knihovny.

Kulturní dům v PodbořanechFoto: Hynek Dlouhý

Už brzy by rádi v Podbořanech kompletně rekonstruovali tamní kulturní dům na centrálním náměstí. O nutné obnově se mluví už dlouhá léta, chybělo to hlavní – peníze. Nyní jsou připraveny projekty, žádá se o dotaci. Pokud přijde, má se začít už letos.

„Projekty máme hotové, aktuálně žádáme o dotaci. Spoluúčast města máme připravenou v rozpočtu. Doufáme, že se začne už letos," věří v úspěch žádosti Radek Reindl, starosta Podbořan. V městské pokladně je připraveno 7 milionů, rekonstrukce má přijít na 12 až 15 milionů korun.

Mělo by jít o komplexní obnovu. Podbořanský „kulturák" je klasická stavba socialismu, na šetření a praktičnost se moc nemyslelo. Opravena má být propadající se přístavba, budova má být zateplena, řešit se bude vytápění, vzniknou i nové prostory v patře, kde se bude přistavovat. Nový má být například malý sál. Stavba nevyhovuje kvůli velkým energetickým ztrátám, je nemoderní. Nevyhovuje už ani funkčně. „Kompletní rekonstrukce je nutná, potřebuje ji celá stavba. Celá budova je ve špatném stavu, přístavba pak ve velmi špatném," přiznává starosta.

Studie možné budoucí rekonstrukce a přístavby kulturního domu a kina v Podbořanech. foto: MÚ Podbořany

Kritici radnice tvrdí, že opravovat už se mělo dříve. Vedení města ale upozorňuje na velkou finanční nákladnost, bez dotací si modernizaci prý město velikosti Podbořan nemůže dovolit. Nyní právě naděje v podobě dotací svitla. A co když nepřijde? Plány by se zase odsunuly, opravovalo by se výhledově…

To ale radnice nechce a doufá, že bude úspěšná.

Vzniknout by mělo komunitní centrum. „Chceme tam přesunout také knihovnu. Určitě zůstane zachováno kino," dodal Reindl.

