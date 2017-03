V Podbořanech se „papírově" spojí praktická a ZŠ Husova

Podbořany - Na fungování tříd a žáky by administrativní změna neměla mít žádný vliv.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Sloučení ZŠ Husova ulice a ZŠ Příčná, která funguje jako praktická, proběhne v letošním roce v Podbořanech. S řešením souhlasí vedení města, obou škol, schválili ho i zastupitelé.

Na praktické škole je totiž málo dětí, jejich počet už je hraniční, a navíc velká ZŠ Husova by mohla začít využívat její prostory, potřebuje rozšířit družinu. Spojení by podle radnice i vedení škol mělo být hlavně administrativní, na fungování tříd a děti by nemělo mít vliv.

Využití prázdných prostor

„Je to z praktických důvodů, je to jen administrativní akt. Nástupnická ZŠ Husova zřídí speciální třídy, které budou fungovat jako dříve praktická škola, i v její budově. Zároveň ale ZŠ Husova bude moci využívat nyní prázdné prostory druhé školy pro družinu. Chystáme proto letos také rekonstrukci těchto prostor," vysvětlil pro Deník Radek Reindl, starosta Podbořan.

Obě školy mají být už sloučené na začátku příštího školního roku, tedy od září 2017.