Popelnice v Podbořanech budou mít nové nálepky, vývoz nezdraží

Podbořany - Poplatek za odvezení a likvidaci komunálního odpadu je potřeba zaplatit do května.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Soňa Singerová

Stejnou částku, jaká šla z jejich rodinných rozpočtů v minulých letech, budou za vývoz popelnic platit lidé v Podbořanech. Vývoz se ve městě nezdražuje, už několik let je částka ve stejné výši.

Dospělá osoba v Podbořanech zaplatí 640 korun, děti do 15 let 480 Kč a za děti do tří let rodiče zaplatí 320 korun. Zaplatit je nutné do května.

Jednu novinku ale ve městě přece jen chystají. Na popelnicích budou nově bílé nálepky, vystřídají modré. Popelnice bez bílých nálepek budou vyváženy pouze do května.

