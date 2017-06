Okres Louny – Vlastník se o historicky cenné nemovitosti dlouhodobě nestará. Za podobnou nečinnost už soudy dříve jiné majitele trestaly.

Zámek v Postoloprtech. Archivní snímekFoto: Deník/Libor Želinský

Policisté stíhají italského majitele zámků v Cítolibech a Postoloprtech na Lounsku, dlouhodobě se o ně nestará. Mauro Piccinini je obviněn z přečinu zneužívání vlastnictví. „Vyšetřování stále probíhá, obžaloba k soudu ani v jednom případě nebyla dosud podána,“ sdělila Dagmar Ptáková, státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Lounech.

Zámek v Cítolibech vlastní společnost Castello Cítoliby, s.r.o., ve které je Mauro Piccinini jednatelem. Objekt je dlouhé roky bez využití, v zanedbaném stavu a chátrá.

Komplikovaná domluva

„V minulosti čas od času majitel zámku s námi komunikoval, upozorňovali jsme jej na to, když třeba vítr poškodil okna nebo střechu. Domluva byla vždy komplikovaná, dlouho trvalo, než vůbec někdo přijel a něco opravil. Povedlo se nám před časem vlastníka přimět, aby alespoň zasklil část oken, aby zámek nehyzdil naše centrum,“ sdělil Petr Jindřich, starosta Cítolib.

Zámek v Cítolibech sloužil naposledy jako základní škola. Desítky let už je prázdný, bez využití. Kolem roku 2000 jej obec prodala za přibližně šest milionů korun, aby zaplatila bankovní úvěr, který si vzala na plynofikaci. V současné době je zámek opět na prodej.

Zloději, bezdomovci a uživatelé drog

Podobné je to i v Postoloprtech. I tam se jeho majitel o zámek v centru města dlouhodobě nestará a nyní jej prodává. „Zámek je totálně zdevastovaný. Rok od roku je to horší. Už před lety tam odsud zloději odnesli vše, co šlo zpeněžit. Uchylovali se tam bezdomovci a drogově závislí,“ uvedl starosta Zdeněk Pištora.

V okrese Louny to není poprvé, kdy policisté stíhají vlastníka památky kvůli tomu, že se o ni nestará. Některými případy se už zabývaly soudy.

Zatím poslední případ se týká zámku ve Vršovicích u Loun. Jeho bývalého majitele, Miroslava Trejbala, Okresní soud v Lounech loni odsoudil k jednoleté podmínce se zkušební dobou na dva roky za zneužívání vlastnictví. Krajský soud v Ústí nad Labem trest nedávno snížil na šestiměsíční podmínku se zkušební dobou na dva roky.

Soudy trestaly také bývalého majitele zámku v Dobříčanech na Žatecku. Petr Hájek z moravské firmy Benitrans, která objekt řadu let vlastnila, dostal také podmínečný trest.