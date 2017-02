Fotbal: Postoloprty rozdrtily soupeře dvanácti góly

Postoloprty /FOTOGALERIE/ - SK Černovice, vedoucí tým 1. B třídy, si odvezl ze zimní přípravy až nečekaný výprask.

Dvanáct gólů nasázeli svému soupeři, týmu SK Černovice, v sobotu na svém tréninkovém hřišti s umělou trávou hráči FK Postoloprty. Domácí hráli s chutí, běhali, pěkně kombinovali a v utkání celou dobu jasně dominovali. Naopak hostující celek trochu zklamal: je to vedoucí tým své skupiny 1.B třídy, na jaře se netají ambicemi hrát o postup do vyšší soutěže a hrstka prokřehlých fandů v Postoloprtech od jeho výkonu asi čekala víc.

„Po třináctigólové porážce, kterou jsme utrpěli na konci ledna v Žatci, se nám pak už zimní příprava začala konečně dařit podle našich představ. Kluci hrají to, co jsme si řekli. Vyhráváme a daří se i střílet góly, to je dobře," chválil své svěřence Vladimír Grosman, asistent trenéra FK Postoloprty.

V sobotním utkání vyhrály Postoloprty 12:0 (8:0), branky nastříleli Zícha (4), Bránický (4), Šerák (3) a Holečka jednu.

Opravdová prověrka čeká na hráče Postoloprt příští sobotu, kdy změří síly opět doma se silným týmem Rakovníka, který hraje divizi. Toto utkání začne v sobotu 25. února od 15 hodin.