Postoloprty - Státní zastupitelství v Lounech podalo obžalobu k soudu na deset z nich, klade jim za vinu nevýhodný prodej objektu z majetku města.

Budova radnice s hodinami v Postoloprtech.Foto: Deník / Libor Želinský

Většina zastupitelů Postoloprt se bude u soudu zpovídat za prodej domu z majetku města soukromému zájemci. Měli se dopustit trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Policie ukončila vyšetřování a Okresní státní zastupitelství v Lounech podalo obžalobu na deset zastupitelů z patnácti. Původně jich bylo obviněno 11.

„V předmětné věci byla podána obžaloba na deset obviněných, neboť v případě jednoho z nich bylo trestní stíhání zrušeno," sdělila Deníku Radka Pavlišová, státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Lounech.

Obžaloba byla podána k Okresnímu soudu v Lounech, ten ještě hlavní líčení v této věci nenařídil.

Prodej domu na Marxově náměstí

Zmíněného trestného činu se měli zastupitelé dopustit tím, že hlasovali pro prodej domu čp. 74 na Marxově náměstí v Postoloprtech. Město ho celý vlastnilo od roku 2008 a snažilo se ho několik let prodat. K tomu došlo až v roce 2015. Zda to bylo, nebo nebylo v souladu se zákony, to bude nyní rozhodovat soud.

Město dům prodalo jeho nájemkyni. Až poté, co zastupitelé odsouhlasili uvedený prodej, přišel jiný zájemce, jenž městu nabídl za dům vyšší částku. V tu dobu ale byl již schválen prodej první zájemkyni, a proto se zastupitelé nabídkou nezabývali. Zmíněný druhý zájemce pak podal na zastupitele trestní oznámení. „Jsem přesvědčený, že jsme se ničeho protizákonného nedopustili," prohlásil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Obvinění tolika zastupitelů najednou není v okrese Louny běžné. Z minulých let jsou známé spíše případy policejního stíhání a soudních přelíčení s některými starosty menších obcí.

