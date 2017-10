Práce na městečku v Triangle stojí, firma je kvůli dluhům v konkurzu

Žatec – Buňky pro bydlení, kanceláře a další zázemí jsou téměř hotovy. Chybí ale příjezdové cesty a další věci. Opuštěné staveniště hlídá ostraha.

V průmyslové zóně Triangle u Žatce se zastavily práce na výstavbě tzv. městečka. Lokalita Triangle City má sloužit jako zázemí pro tamní investory, jejich dodavatele nebo zaměstnance. Ti všichni si teď budou muset na ubytovnu s 256 lůžky, kanceláře a jídelnu počkat. Firma, která to za 65 milionů korun staví pro vlastníka zóny, Ústecký kraj, zkrachovala.

Práce na výstavbě Triangle City se zastavily před několika týdny. Staveniště je opuštěné, hlídá jej ostraha. Pro Ústecký kraj je zajišťovala brněnská společnost D.I.S., která kvůli finančním problémům skončila v konkurzu.

„Pro kraj je důležité, aby se práce co nejdříve rozeběhly. Aby se tam mohli nastěhovat nájemníci. V první řadě bychom chtěli dodělat buňky, které jsou určené pro bydlení, kanceláře a jídelnu a jsou těsně před dokončením,“ sdělila Lucie Dosedělová, mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje. „Jednáme o tom s insolvenční správkyní, hledáme řešení. Věříme, že se vše podaří vyřešit během podzimu,“ dodala mluvčí.

Velká část kanceláří je už zarezervovaná. Skluz v jejich dokončení by ale neměl způsobit odchod nějakého investora ze zóny. Například ten největší, jihokorejský výrobce pneumatik Nexen, přemístil bez ohledu na situaci v Triangle City svůj nynější tým zaměstnanců z Prahy do Žatce.

Nastěhovat do Triangle City se mají ale třeba zaměstnanci příspěvkové organizace kraje s názvem SPZ Triangle, která se o zónu stará. „Pro naši organizaci to komplikaci nepředstavuje, neboť stále zůstáváme v objektu Ústeckého kraje v Údlicích u Chomutova,“ sdělil Martin Pondělík, manažer pro lidské zdroje a práci s veřejností SPZ Triangle.

Části jsou téměř hotovy

Podle smlouvy s krajem měla společnost D.I.S. předat hotové dílo 25. října. Než práce skončily, v buňkách zbývaly dodělat jen drobné věci, v některých místnostech je už i nastěhovaný nábytek. „Čekáme na proud, abychom mohli zavařit lina a pak už to bude k nastěhování,“ sdělil České televizi Václav Žák, jednatel mostecké firmy Vamiro, která je subdodavatelem společnosti D.I.S. Daleko víc práce zůstává v okolí budov, nejsou hotové příjezdové cesty, parkoviště, veřejné osvětlení.

Insolvenční návrh zaslala soudu v druhé polovině srpna společnost D.I.S. sama na sebe. „V návaznosti na dlouhodobé negativní ustanovení zákona o veřejných zakázkách opřeného prioritně o výši ceny, kterou uchazeč o veřejnou zakázku nabídne, jsme se jako zhotovitel řady dopravních a inženýrských staveb dostali do velmi obtížné finanční situace,“ sdělil Richard Lang, jednatel společnosti D.I.S. Dluhy společnosti s osmi desítkami zaměstnanců překročily tři sta milionů korun, soud na ni vyhlásil konkurz.

Ten by měl na návrh insolvenční správkyně Radky Šimkové v nejbližší době ustanovit věřitelský výbor, který bude rozhodovat o dalším osudu konkurzu. „Některé ze staveb dlužníka jsou těsně před dokončením. Insolvenční správce v současné chvíli intenzivně jedná s bankovními institucemi, investory i subdodavateli a provádí revizi smluvních ujednání,“ uvedla Radka Šimková.

Smyslem jednání je, aby se rozestavěné stavby mohly dokončit. To se týká i Triangle City u Žatce.

V prvních dvou etapách prací se ze dvou stovek buněk mobilní sestavy, které kraj koupil od společnosti ČEZ a do zóny Triangle se převezly z areálu Elektrárny Ledvice, tvoří 10 samostatně stojících objektů. K tomu se staví parkoviště, silnice a chodníky.

Obchody, ordinace, možná školka

V budoucnu Ústecký kraj počítá s dalším rozvojem městečka, které se nachází uprostřed rozlehlé třísethektarové zóny Triangle. Plánují se například obchody, ordinace lékaře nebo vzdělávací centrum, uvažuje se o hotelu, benzínové stanici či mateřské školce pro děti zaměstnanců. Plocha Triangle City se má celkem rozkládat na území přes jedenáct hektarů. Část plochy je určena pro umístění malých výrobních podniků a služeb s čistými nerušícími provozy. V centrální části Triangle City bude oddychová zóna, oddělená od vedlejších ploch zelení.