Nový přechod v Borovského ulici byl uveden do provozu

Postoloprty - Přechod denně používají děti z blízké školy. S financováním pomohla Nadace ČEZ.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Značený přechod pro chodce s nově zavedenými bezpečnostními prvky byl ve středu 21. prosince v poledne slavnostně otevřen a pak předán k dispozici veřejnosti v Borovského ulici v Postoloprtech.

Finanční příspěvek 120 tisíc korun na vylepšení tohoto přechodu poslala do města Nadace ČEZ, která záměr zařadila do svého celostátního projektu s názvem Oranžový přechod, v němž pomáhá zvýšit bezpečnost zejména dětí a mládeže v různých městech ČR. „Přes tento přechod denně chodí děti z 1. stupně ZŠ do druhé školní budovy na Draguši a ve městě to bylo jedno z problematických míst z hlediska dopravní bezpečnosti," uvedla Hana Šulcová z postoloprtské radnice.