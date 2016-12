Rok 2016 v kostce: zvláštní značky, nalezený lev a střílející prezident

Okres Louny - Podívejte se, jaké nejzásadnější události přinesl uplynulý rok 2016 na Lounsku, Žatecku a Podbořansku.

Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější a nejzajímavější události, které nás v regionu provázely rokem 2016. Připomeňte si, co všechno se stalo.

Leden

Registrační značky na auta a motorky na přání. To byla jedna z novinek, kterou přinesl začátek roku 2016. Poplatek 10 tisíc korun za pár však mnoho zájemců odradil. V Žatci za první tři měsíce roku zaznamenali patnáct žádostí, deset z těchto čísel ale využívá tamní radnice. V Lounech to bylo devět, v Podbořanech dokonce žádná.

Okres Louny se v lednu zvětšil. Z vojenského prostoru Hradiště v Doupovských horách byla vyčleněna vesnice Bukovina a přiřazena k obci Podbořanský Rohozec. (Čtěte zde)

V lednu také vyplul na světlo světa zajímavý kriminální případ. Týkal se falešného kominíka a jednoho z nejrozsáhlejších podvodů v regionu za poslední dobu. Muž ze Žatce podvedl bezmála 300 lidí a způsobil škodu za skoro 1,5 milionu korun. První informace ovšem hovořily o zhruba poloviční škodě. (Čtěte zde) Okresní soud v Lounech pak poslal v listopadu třiačtyřicetiletého Václava Gartnera na čtyři roky do vězení. (Čtěte zde)

Klidno nebylo v prvních dnech roku ani na silnicích. Kromě dalších událostí zaujaly dvě nehody autobusů v rozmezí pouhých hodin. K první došlo u Očihova na Podbořansku (čtěte zde), ke druhé pak nedaleko Sulce a Smolnice na Lounsku (čtěte zde). Obě nehody se odehrály na zasněžených silnicích.

Co se také dělo:

Ředitelka zpronevěřila z účtu školy přes 800 tisíc korun

Překvapení! Mikulášková na písku ujela hvězdě sezony Havlíkové a je šampionkou

Město Louny vypsalo tendr na rozšíření plavecké haly

Únor

Novým králem sportovců a držitelem titulu Nejúspěšnější sportovec okresu Louny roku 2015 se stal žatecký nohejbalista Ondřej Vít. Slavnostní vyhlášení tradiční ankety Deníku proběhlo jako obvykle v únoru, tentokrát v žateckém divadle. O Vítovi bylo slyšet i v dalších měsících a v listopadu dokonce ovládl mistrovství světa, pořádané v Brně. Vybojoval dvě zlaté medaile!

Co se také dělo:

Lounskou nemocnici koupila skupina Agel

Firma skladuje protizákonně v Triangle tisíce pneumatik

V centru Žatce se zřítila část domu, zbytek hrozí pádem do ulice

Otužilci se koupali v ledové Ohři

Florbalová superliga přilákala v Lounech stovky fanoušků





Březen

Nevšední nález slavili v březnu v Žatci. Nešlo o nic menšího, než velkou sochu lva z bronzu a mědi, původně součást tamního pomníku obětem první světové války. Po té druhé zmizela a mělo se za to, že nenávratně. Po sedmdesáti letech se ji opět podařilo "objevit", respektive identifikovat. Mnoho lidí ji jistě zná jako Lva Splaváka. Socha totiž stojí v parčíku ve Starých Splavech u Máchova jezera.

K vážné havárii autobusu s dětmi došlo 9. března u Panenského Týnce na Lounsku. Školáci z Vejprt jeli do Prahy na výlet, vůz dostal smyk a skončil mimo silnici na boku. Téměř čtyři desítky lidí byly zraněny, tři děti těžce. V říjnu policie obvinila z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti řidiče autobusu. V mlze a na namrzlé vozovce měl jet příliš rychle (čtěte zde).

Co se také dělo:

Žatecký Zdeněk Svěrák slaví osmdesátku. Gratulujeme!!!

Obří sud po více než šesti letech zmizel z kruhového objezdu

Mimořádné svozy, tvrdé pokuty. Louny bojují s odpadky v ulicích

Hromadná bitka dětí u školy! Chystala se kvůli pomluvám na facebooku





Duben

Brutální útok nožem šokoval v polovině dubna obyvatele Loun. Mladá žena tam u Tyršova náměstí vážně pobodala náhodnou chodkyni, chtěla její peněženku. Policie bleskově vypátrala pachatelku, 22letou invalidní důchodkyni Kláru Kopeckou. Soud ji v listopadu pravomocně odsoudil na 16 let do vězení za pokus vraždy. K sedmi bodným ranám, které jen zázrakem nestály poškozenou ženu život, Kopecká uvedla jen, že je jí to jedno. Kromě vězení ji čeká pobyt v detenci, možná i nadoživotí.

Jede se na olympiádu do Ria! Tato skvělá zpráva přiletěla od Lucie Svěcené ze žateckého oddílu také v dubnu. Ostrý A limit 58.74 se jí podařilo pokořit o dvě desetiny sekundy v pardubickém bazénu na stovce motýlek. "Je to splnění životního snu, který jsem měla už od dětství," radovala se tehdy osmnáctiletá dívka s obrovským talentem a pílí.

Co se také dělo:

Ředitelka, která brala ze školy peníze, dostala podmínku

Louny dál nebudou řešit autobusy MHD pro okolní obce

Mladý muž u Jimlína zapálil auto a pak se v něm zastřelil

Ředitel žatecké nemocnice končí. Podal výpověď

Květen

Karty jako ve fotbale zavedli v květnu žatečtí strážníci pro špatně parkující vozy. Žluté a červené lístky nacházejí řidiči za stěrači. Žluté karty preventivně upozorňují řidiče, že vozidlo zaparkoval v rozporu s legislativou. Ten nemusí chodit na městskou policii k projednání, nicméně přestupek bude zaevidován. Pokud se prohřešek bude opakovat, následuje karta červená, tedy klasická „parkovačka". V takovém případě už řidič na služebnu musí. Jde o reakci na množství aut, která kvůli nedostatku míst stojí, kde mohou. Například v Písečné ulici, kde řidiči obsadili celý chodník.

V Žatci konečně jednala městská rada. A to po 11 měsících! Předtím dlouho neměla potřebný počet členů. Rozpadla se loni v červnu. Město má nově dva místostarosty.

Co se také dělo:

Na přejezdu v Lounech usmrtil vlak ženu

206, 208. Někteří řidiči si pletou silnice se závodní dráhou

Plíšková bude hrát v Riu singl a asi mix, o čtyřhru ještě bojuje

Ministr Brabec navštívil Blatno kvůli tématu úložiště

Červen

Louny mají největší model jízdního kola na světě. A to díky místní firmě Seko Aerospace, která právě oslavila 25 let existence. "Odhalení" obřího kola doprovázela malá slavnost i oficiální přeměření pro zapsání mezi rekordy. Na konstrukci se pracovalo čtyři měsíce, model má výšku 13,8 metru a délku 27,5 metru. V lounském areálu firmy už je vystaveno několik skutečných letadel, v létě 2015 k nim přibyl dokonce pravý stíhací bombardér Mig-23BN.

Den záchranářů Ústeckého kraje hostilo letos město Louny. Na místním výstavišti probíhaly ukázky zásahů i techniky. Svou práci představili například hasiči, záchranáři nebo policejní potápěči, kteří v Ohři hledali maketu munice. Nechyběla obrněná vozidla nebo vrtulník letecké záchranky.

Co se také dělo:

Policisté skončili vyšetřování Legiosu, navrhli obžalovat tři lidi

Žatecká nemocnice má nového ředitele, povede ji Jindřich Zetek

Lounské gymnázium oslavilo 120 let existence

Ostuda: Blšany dostaly v Modré nevídaných 24 branek

Postoloprtské mažoretky jsou mistryně České republiky!



Červenec

Festival Kouzlo světla prozářil v polovině července centrum nočních Loun. Pěkná akce vzdávala hold Zdeňku Sýkorovi, významnému malíři a místnímu rodákovi. Pořádal ji s pomocí města Spolek Sýkora 2020, který se snaží prosadit realizaci umělecké zádlažby podle návrhu Zdeňka Sýkory před lounským divadlem. Největší pozornost veřejnosti byla proto směřována právě tam, kde byl připravený návrh promítán. Tisíce lidí sledovaly díla několika autorů na řadě míst historického centra města.

Průzkumy pro hlubinné úložiště jaderného odpadu skončí tam, kde toto zařízení obce odmítají. S tímto oznámením přišel v červenci ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. To je i případ Čertovky na Podbořansku, lokality mezi Blatnem a Lubencem. Správa úložišť radioaktivní odpadu (SÚRAO) potvrdila, že průzkumné práce tam dokončí do konce roku, pak už bude pokračovat jen v lokalitách, které dají souhlas. Přitom průzkumy po letech sporů a dohadů začaly teprve letos na jaře, i přes nesouhlas některých lokalit.

Co se také dělo:

Mladík se chtěl oběsit, policista a řidič sanitky ho zachránili

Dohoda: obchvat Lubence a další části dálnice D6 se mohou stavět

Srpen

Jízdné v lounské MHD podraží. Tuto informaci jsme, kromě mnoha dalších, přinesli v měsíci srpnu. Nové jízdné začne platit od začátku roku 2017 a v plné ceně bude stát deset místo dosavadních sedmi korun. Takto výjimečně nízké jízdné se v Lounech udrželo mnoho let. Podle vedení města jsou důvodem k lednovému zdražení nové požadavky dopravního podniku při prodloužení smlouvy. Do budoucna by původní cena prý byla navíc stejně neudržitelná. Louny zároveň hledají nového provozovatele MHD, do prvního výběrového řízení se však přihlásil jediný zájemce.

Firma Nexen přichází do regionu. V průmyslové zóně Triangle u Žatce v srpnu začaly terénní práce pro výstavbu obří továrny jihokorejského výrobce pneumatik. Stavba samotné továrny však nabrala zpoždění, začít má v první polovině příštího roku. Jedno z důležitých povolení nemůže být zatím vydáno kvůli aktivitě neznámého spolku z opačného konce republiky.

Co se také dělo:

Žatecké Jatky zavřely, věřitelé je chtějí poslat do insolvence

Policisté obvinili 11 zastupitelů Postoloprt kvůli prodeji domu

Hejtman přivezl do Nového Sedla ocenění za vítězství v soutěži

Fotbalové Blšany znovu nebudou hrát, v soutěži definitivně skončily

Jedovaté keře se nacházejí u pěti dětských hřišť, ukázala kontrola

Září

Opilý pomezní rozhodčí nemile poznamenal utkání I.A třídy Dobroměřic proti Postoloprtům. Na této úrovni zcela mimořádná událost vedla k předčasnému ukončení zápasu. Hříšníkem byl Pavel Janeček, který nadýchal před přivolanými policisty 1,03 promile alkoholu. Disciplinární komise později rozdávala pokuty.

Postoloprtům za předčasný odchod ze hřiště, provinilci, a dokonce i hlavnímu rozhodčímu, který prý neměl zápas ukončit. Opilost pomezního sudího prý k tomu není důvodem.

U Postoloprt začala výstavba dalšího úseku dálnice D7. Řidiči se po čtyřpruhu svezou na jaře 2018. Ve stejný rok by se měla rozjet výstavba dalších tří úseků na Lounsku. Jde o rozšíření obchvatů Panenského Týnce, Loun a navazující úsek k Sulci u Chlumčan.

Louny zbourají plaveckou halu a postaví zbrusu novou. Také toto zásadní rozhodnutí padlo v měsíci září. Město už po prázdninové pauze neotevřelo svůj kryty bazén kvůli špatnému technickému stavu budovy. Zastupitelé pak rozhodli, že nemá smysl objekt rekonstruovat, jak bylo v plánu. Dokonce už vznikala i projektová dokumentace. Nové sportoviště by mohlo podle odhadů stát asi 160 milionů korun, dokončeno má být zhruba za tři roky.

Tři lidské životy si vyžádala tragická dopravní nehoda, ke které došlo 6. září na obchvatu Loun, na silnici I/7. Srazila se tam čtyři auta - nákladní vůz DAF s přívěsem, dodávka Peugeot Boxer a dva osobní vozy - Škoda Octavia a hyundai. Několik dalších lidí bylo zraněno.

Co se také dělo:

Neštěstí na lovu, myslivce usmrtil výstřel

Soud potvrdil podmínku pro Paura za týrání zmizelé ženy

Řád knížete Oldřicha se zaskví na hrudích oceněných lidí v Opočně

Žatecký běžec Daniel Lehar se stal mistrem České republiky



Říjen

Dramatické události října odstartovala smrt mladého Roma v žatecké pizzerii Panamera. Ten se 18. října dostal do sporu s hosty, které obtěžoval. Muž zkolaboval a zemřel. Pitva vyloučila cizí zavinění, závěrečná zpráva o přesné příčině jeho úmrtí stále není. Spekuluje se, že ve smutné události mohly hrát roli drogy. Výsledky toxikologie ale ještě nejsou

k dispozici. Romská komunita však ihned tuto variantu odmítla a snažila se najít viníka. Především mezi zaměstnanci pizzerie, která musela být z obav o bezpečnost několik dní zavřená. Uskutečnilo se několik pietních setkání, nejméně na jednom z nich však padaly nejhrubší vulgarismy a rasistické urážky, což soud v minulých dnech ohodnotil osmi měsíci vězení. Stejně jako o pár dní dříve vyhrožování kuchaři restaurace na sociální síti. Na největším pietním setkání, které se proměnilo spíše v demonstraci, dokonce zasahovali policejní těžkooděnci. Na samém konci října televize přinesla ve své reportáži záběry z kamer v pizzerii přímo při předmětné události.

Říjen byl také měsícem voleb do krajských zastupitelstev. Stejně jako v celé republice, celém Ústeckém kraji, tak i v okrese Louny triumfovalo v krajských volbách hnutí ANO Andreje Babiše. Dosud vládnoucí KSČM hodně ztratila, stejně jako bronzová ČSSD. Smutnou pravdou pak zůstává, že tyto volby drtivou většinu občanů vůbec nezajímají. K urnám v našem regionu nepřišla ani třetina lidí, padesát tisíc voličů zůstalo doma. Alespoň jsme se tedy porozhlédli, kde všude se volí. Našli jsme kuchyň, obývák i obchod.

Co se také dělo:

Kristýna Plíšková slaví první titul v kariéře, překvapila v Taškentu

Splněný sen: trenéři povolali Jaromíra Zmrhala do reprezentace

Dvě zlaté a stříbro! Lounský aerobik přivezl ze světového šampionátu cenné kovy

Důkazy nestačí! Pouta úředník dostal, obviněn ale nebude

Lepší tribuna a zázemí. Město Louny chystá proměnu stadionu

Listopad

Prezident Miloš Zeman zavítal do našeho regionu. S vojáky si ve Vršovicích u Loun vystřelil z útočné pušky, poprvé v životě. Premiérová byla také jeho následná návštěva Podbořan, kde se těší velké oblibě. Do městečka zatím žádný český či československý prezident nepřijel. Po návštěvě Miloš Zeman poskytl Deníku rozhovor (čtěte zde).

Karolína Plíšková, tenisová hvězda původem z Loun, zažila v listopadu velký triumf a chvíle obrovské radosti. V turnaji Fed cup totiž zářila a s týmem mohla oslavit svůj druhý titul! Čtyřiadvacetiletá ranařka zařídila sedm z devíti bodů českých tenistek. A dva veledůležité přidala i ve finále.

Co se také dělo:

Díky obnově orasického kostela se zachránily malby na stropě

Drahonice jsou prázdné, uprchlíci se přestěhovali do Balkové

Cesta varhan z Klementina a zpět. Jak se dostaly do Počerad?

Dvě stovky duelů mezi elitou! Lounský sudí Příhoda slaví

Světové firmy natáčely reklamy v Žatci i v Lounech

Prosinec

Pěkná atrakce, kluziště pod širým nebem, je opět na náměstí Svobody v Žatci. Lidé si na něj mohou přijít zabruslit, k dispozici je prostor pro převlékání, na toalety mohou bruslaři do sousední radnice. Nové mobilní kluziště letos koupila Technická správa města Žatec za zhruba dva miliony korun. V provozu by mělo být do března.

Pád velkého vánočního stromu se odehrál jen několik metrů od kluziště, na žateckém náměstí Svobody. Nebyla ještě ani polovina prosince a silný poryv větru srazil strom k zemi. Symbol skončil vejpůl, musel být rozřezán a odvezen. Už druhý den ale město pohotově nechalo přivézt strom nový a těšení na Vánoce tak mohlo pokračovat.

Radost přinesla také sbírka knih pro seniory, kterou pod názvem Knihy kouzlí úsměvy letos poprvé pořádal Žatecký a lounský deník. Lidé nosili na sběrná místa, do knihoven v našich městech, nové i zánovní knihy, které poté moc potěšily obyvatele Domova pro seniory v Podbořanech. V předvánoční sbírce se nakonec sešlo 292 knížek! Velmi za to děkujeme!

Co se také dělo:

Zemřel ředitel Gymnázia Podbořany Jiří Bejček

V Líšťanech chtějí zřídit vlastní mateřskou školku

Studenti v Podbořanech napekli přes sto kilo cukroví

Žatec musí zaplatit dvě pokuty, chyboval při výběrových řízeních

Česko opět zpívalo koledy. V knihovně vládla pohoda

Nejmenší chmelnička na světě dostala nový chmel