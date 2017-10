Přepadení bank: vynalézaví lupiči, elegán i nešikové

Okres Louny, Podbořany – Od roku 2005 došlo v okrese Louny ke čtrnácti přepadením bank nebo pošt. Osm pachatelů odešlo s penězmi, šest uteklo „s prázdnou“. Deset lupičů nebylo prozatím odhaleno. V posledních pěti letech byla ale policie stoprocentní, za mříže poslala všechny tři zloděje. Ten z Podbořan, který tamní banku vyloupil před několika dny, zatím ale stále uniká.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Dej mi peníze, to je přepadení,“ zakřičel na pokladní na poště v Hřivicích v roce 2014 lupič se zbraní v ruce maskovaný šátkem, kuklou a slunečními brýlemi. Přijel autem s netradičním interiérem, na poštu vešel v naleštěných lakýrkách. Právě výrazné auto, elegantní oblečení a hlas ho později pomohly usvědčit, skončil za mřížemi. Stejně jako další dva lupiči v posledních letech. V minulosti ale byli zloději v okrese Louny úspěšnější, řada jich zůstala na svobodě. Zatím stále uniká také lupič, který si na konci září odnesl peníze z banky v Podbořanech, předtím měl přepadnout i banku v Kadani.

Pobočku Komerční banky na Masarykově náměstí v Podbořanech „navštívil“ maskovaný muž ve čtvrtek 21. září krátce před 14. Hodinou. „Po pachateli přepadení stále pátráme,“ potvrdila Deníku policejní mluvčí Alena Bartošová s tím, že kriminalisté uvítají informace a svědectví od veřejnosti, které by mohly napomoci lupiče identifikovat.

Několikadenní strniště, na očích brýle, věk kolem čtyřicítky, vysoký asi 180 cm, světlá pleť. Na hlavě tmavá paruka stažená vzadu „do ohonu“, šedá kšiltovka. Černá bunda a tmavé kalhoty. Tak měl v době přepadení v Podbořanech zloděj vypadat. „Pod pohrůžkou použití střelné zbraně požadoval vydání finanční hotovosti. Obsluha pokladny mu vydala peníze a pachatel pak odešel,“ pokračovala policejní mluvčí. Policisté si myslí, že stejný muž letos v červnu přepadl také banku v Kadani, tam si měl odnést lup údajně v hodnotě zhruba 350 tisíc korun. Kolik si odnesl z Podbořan policie neřekla.

Právě svědectví veřejnosti pomohly výrazně kriminalistům i při dalších přepadeních v okrese Louny v posledních letech. Od roku 2012 všechny lupiče z pošt a bank policie pochytala, byla stoprocentní.

Tři a půl roku za mřížemi například „vyfasoval“ muž, který si v listopadu 2013 odnesl 55 tisíc ze žatecké Komerční banky. „Viděla jsem vejít muže s kapucí na hlavě, měl sluneční brýle a šátek přes obličej. Přišel k pokladně a podal mi lístek. V tu chvíli mi došlo, že jde o opravdové přepadení. Otevřela jsem šuplík a začala mu dávat peníze. Asi měl dojem, že pomalu, tak bouchl do pultíku a ukazoval, ať dělám rychleji. Dal si peníze do tašky a poté rukávem setřel stopy z pultu a odešel. Když zavíral dveře, vrátil se, a také otíral kliku,“ popsala tehdy loupež v Žatci pokladní. Muž měl po celé přepadení ruku v tašce, pokladní si mohla myslet, že má zbraň.

Na lístečku, který předal pokladní na závěr pracovní doby, když byla banka prázdná, bylo napsáno: „Prachy sem, žádné prudké pohyby, ať se nikomu nic nestane. Já jsem v prdeli, je mi to jedno.“ Pachatel byl tehdy velmi dobře maskovaný, celé přepadení proběhlo mlčky, trvalo jen okolo dvou minut. Ale i tady udělal zloděj chyby. Peníze si dával do nepřehlédnutelné oranžové igelitky, které si svědci mohli všimnout. Na přepadení si také vzal bundu s výraznými znaky. Když pak po dvouměsíčním šetření policisté srovnali jeho otisky s těmi na lístečku, porovnali písmo, kamerový záznam a když navíc muž začal nečekaně splácet dluh, o který se předtím dlouho nestaral, bylo jasno.

Čtyři a půl roku ve vězení dostal od soudu také lupič elegán z pošty v Hřivicích. Na přepadení si vzal v únoru 2014 šátek, kuklu, sluneční brýle, naleštěné lakýrky a zbraň. „Dej sem peníze, to je přepadení,“ vyhrkl na překvapenou pošťačku. Ta mu vydala téměř 20 tisíc korun. Když pak muž ve spěchu utíkal z pošty, ztrácel peníze už na chodbě, policisté tam později našli dvě stokorunové bankovky. Na zloděje, který si zakládal na svém elegantním vzhledu, a také k soudu přišel v blyštivých lakýrkách, podobných těm z přepadení, čekala před poštou v autě připraveném k úniku jeho přítelkyně. A právě díky vozidlu a jeho výrazným znakům v interiéru, které svědky upoutaly, byl nakonec dopaden. Policisté na něj narazili při běžné silniční kontrole. Usvědčili ho také pachové stopy, jeho hlas bezpečně poznala také pošťačka.

Loupilo se už i v Podbořanech, v roce 2012 policie pachatele dopadla. Muž tam tehdy se zbraní v ruce peníze dostal, vykradl i jiné banky na Klatovsku. Dlouho ale na svobodě nebyl.

To v minulosti, například ale také kvůli tomu, že banky a pošty neměly ještě úplně dostatečné zabezpečení, byli někteří pachatelé úspěšnější. Řada z nich zůstala na svobodě. Od roku 2005 došlo v okrese Louny ke čtrnácti přepadením bank a pošt. Lupič byl odhalen a chycen ve čtyřech případech, hlavně právě v posledních letech, v deseti případech uniká. Osm zlodějů si peníze z banky odneslo, někteří se ale také lekli a utekli, nebo jim je pokladní nedala. Bez peněz odešlo z přepadení za posledních třináct let šest lupičů.

Například v roce 2011 muž přepadl poštu v Lounech. Ukázal lístek, na kterém bylo napsáno, že je ozbrojený a že požaduje peníze. Pošťačka nesouhlasila, zvedla telefon a pachatel utekl. Nebo lupič z České spořitelny v Žatci. V roce 2009 přišel maskovaný a se zbraní v ruce k přepážce, pokladní mu odmítla peníze vydat, a tak odešel. V roce 2008 dva muži na poště ve Vroutku namířili na pošťačku zbraň, ta ale začala křičet, pachatelé se lekli a utekli. Také na poště v Peruci v roce 2007 spustila pokladní poplach a zloděj utekl. Na stejné místo přišel lupič i dva roky předtím, pošťačka ale tehdy peníze nedala, pachatele vyrušil zákazník, a také utekl.

Jedno přepadení také pachatelé nakonec zrušili. V roce 2006 chtěl organizovaný gang vyloupit banku v Podbořanech, když ale přijeli a zjistili, že je v okolí několik policistů, akci zrušili. Později byli dopadeni a odsouzeni za jiné trestné činy.

Některým lupičům se ale přepadení „povedla“ a zůstali na svobodě… Například v roce 2008 lupič v kukle na poště v Lounech přeskočil pokladní přepážku a ze zásuvky vzal tisíce korun. Stejnou cestou i utekl. Nebo v roce 2007 si muž se zbraní v ruce odnesl peníze z žatecké pobočky České spořitelny. Dopaden nebyl. Ve stejném roce pachatel úspěšné loupeže svázal pošťačku v Očihově, vzal si peníze a dokonce odjel jejím autem. Také v roce 2005 si zloděj z žatecké Komerční banky peníze odnesl a nebyl chycen.

Vraťme se ale k aktuálnímu přepadení z Podbořan. Lupič v pobočce čekal zhruba minutu a půl, než pokladní obsloužila zákaznici. Pak přistoupil k přepážce a chtěl peníze. Podle svědků mluvil česky. Ze zveřejněných nekompletních záběrů se ale také zdá, že by mohl dát na pult nějaký lísteček, policie to ale nepotvrdila. Sahá také do tašky, kde by mohla být zbraň. Zda ji skutečně měl, policie nezveřejnila, určitě jí ale vyhrožoval. Podobně pachatel postupoval také v červnu v Kadani, tam byl ale méně maskovaný. Kriminalisté si navíc myslí, že v Kadani mohl loupit stejný muž také před čtyřmi lety.