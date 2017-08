Přes 1500 vojáků cvičí na Doupově, připravují se i na nasazení v Pobaltí

Žatec, Doupov /FOTO/ – Přes 1500 vojáků ze žatecké 4. brigády rychlého nasazení cvičí v těchto dnech ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách. Připravují se také na misi v Pobaltí, kam odjedou v příštím roce. V rámci mezinárodních sil NATO budou v Litvě a Lotyšsku čelit potenciálním hrozbám z Ruska.

V Doupovských horách cvičí vojáci jednotky 4. brigádního úkolového uskupení, která je postavena na bázi zmíněné žatecké brigády. Jeho součástí jsou hlavně vojáci ze žateckého a chrudimského praporu. Na Doupově mimo jiné cvičí střelbu z ručních zbraní, přenosných protitankových zbraní a minometů.

„Konkrétně se jedná o střelby z pistolí Glock, útočných pušek Bren 2, podvěsných 40 mm granátometů, kulometů MINIMI, protitankových zbraní Carl Gustav, automatických granátometů AGS lafetovaných na vozidlech Kajman, protitankových střel Konkurs a minometů Antos a MK2-KM,“ vypočetl Jan Šulc z Generálního štábu Armády ČR. Vojáci se cvičili také v řízení transportérů Pandur.

Cvičení se zúčastnilo i nejvyšší velení české armády. Na Doupov přijel armádní generál Josef Bečvář spolu s velitelem Pozemních sil generálmajorem Štefanem Kaletou. „To co jsem zde viděl, hodnotím na výbornou. Zejména je vidět chuť vojáků do výcviku,“ pochvaloval si generál Bečvář. „Cvičení je také důležitou součástí přípravy jednotek 4. brigády rychlého nasazení před vysláním do sil alianční předsunuté přítomnosti, kam v příštím roce zamíří mechanizovaná rota s kolovými obrněnými transportéry Pandur a minometná četa,“ dodal.

Tyto jednotky Armáda ČR nasadí v uskupeních vedených Německem v Litvě a Kanadou v Lotyšsku. Čeští vojáci by měli v Litvě a Lotyšsku působit podle zatím schváleného mandátu od českých zákonodárců od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2019. V Pobaltí budou dvě jednotky – v Litvě v počtu do 250 vojáků, v Lotyšsku do 40 vojáků.

Smyslem vojenské přítomnosti aliance na Baltu je odstrašení Ruska od jeho případných agresivních kroků v této oblasti.