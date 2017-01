Převrácený kamion: zemina už je v pořádku

Kryry, Podbořany - Kamion havaroval ve středu na okraji Kryr, do pole uniklo přes 300 litrů nafty. Odborná firma už místo vyčistila, kontaminovanou půdu odvezla na skládku nebezpečných odpadů.

Převrácený kamion nedaleko KryrFoto: Deník/Libor Želinský

Místo nedaleko Kryr poblíž odbočky na Strojetice, kde se ve středu 4. ledna převrátil kamion, z jehož proražené nádrže pak uniklo do pole více než 300 litrů motorové nafty, je nyní už vyčištěné a z hlediska parametrů životního prostředí je v pořádku. Na dotaz Deníku to v pátek 6. ledna uvedl František Jurča, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Podbořany. Ten byl po havárii na místě nehody osobně přítomen, aby zjistil rozsah poškození lokality a určil způsob likvidace.

„Postupovali jsme podle směrnic pro případ havárie, náš úřad vydal nařízení k likvidaci následků. Na místo byla přivolána odborná firma Dekonta, která se věnuje dekontaminaci lokalit po haváriích v celé ČR," sdělil František Jurča.

Prohlédněte si fotky: U Kryr se převrátil kamion, do pole unikly stovky litrů nafty

Pracovníci uvedené firmy odtěžili zeminu, která byla zasažena vyteklou naftou, a odvezli ji na skládku nebezpečných odpadů. Později pak na místo přivezli jinou zeminu, už čistou.

„Náhlé havárie podobného typu, jako byla ta v Kryrech, řeší náš úřad odhadem přibližně pětkrát za rok. Někdy je jich více, někdy méně, je to můj odhadovaný průměr," upřesnil na dotaz Deníku F. Jurča.

Kamion u Kryr havaroval ve středu dopoledne, v místě sněžilo, vozovka byla kluzká. Řidič vypověděl, že se vyhýbal jinému vozu, které mu vjelo do protisměru. S lehčím zraněním v obličeji byl převezen do nemocnice a pak propuštěn do domácího ošetřování. Nákladní vůz při pádu do pole poškodil také telefonní vedení a dopravní značku.