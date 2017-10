Prezident Zeman obvinil Deník v Žatci ze lži, pravdu však nemluvil on sám

Žatec /VIDEO/ - Hlava státu se odvolávala na články v našich novinách, prezidentovy informace ale nebyly přesné. Některé texty jsme nepsali vůbec, jiné se týkaly jiných míst v Žatci.

Prezident Miloš Zeman na návštěvě Žatce. Vpravo tamní starostka Zdeňka HamousováFoto: Deník/Karel Pech

Prezident Miloš Zeman při svém vystoupení na náměstí Svobody v Žatci několikrát zmínil Žatecký a lounský deník. Naše noviny obvinil, že nepíší pravdu. Pravdu však nemluvil on sám.

Vše začalo jeho vystoupením v úterý 10. října na náměstí v Bílině. „Chtěl bych blahopřát Bílině k takovému náměstí. Až přijedu do Žatce, vysvětlím žateckému starostovi, že jeho náměstí vypadá jako vybombardované,“ řekl na bílinském náměstí Zeman.

Tento výrok se nelíbil řadě obyvatel Žatce i vedení města, v jehož čele stojí sedm let nikoli starosta, ale starostka. Prezident se pak v Žatci za tato slova omluvil a vše svedl na Žatecký a lounský deník.

„Když jsem sem přijel a objel toto náměstí, nevěřil jsem svým vlastním očím. Máme naprosto jasné výpisky ze Žateckého deníku, které jsou maximálně rok staré. Podle Žateckého deníku je vaše náměstí zpustlé a zchátralé. Podle Žateckého deníku se tady natáčejí válečné filmy, protože to tady vypadá jako po druhé světové válce. Podle Žateckého deníku se vám tady propadla střecha a je tady dvacet zanedbaných bytových domů přímo na náměstí,“ začal své vystoupení před dvěma stovkami lidí na centrálním žateckém náměstí Svobody.

„Já sám říkám, nevěřte novinářům, já sám jim nevěřím. A teď jsem jim naletěl. Omlouvám se občanům Žatce,“ dodal.

Prezident Miloš Zeman obviňuje Deník ze lži. Náměstí Svobody, Žatec, 4. října

Pravdou je, že Žatecký a lounský Deník o tom, že by náměstí Svobody bylo zpustlé, zchátralé nebo vybombardované, nikdy nepsal. Na toto téma jsme, co se týká náměstí Svobody, v posledním roce zveřejnili články o chystané rekonstrukci městské knihovny, opadávající fasádě z radnice a její chystané rekonstrukci nebo že se město pustilo do oprav fasád některých svých domů na náměstí Svobody.

O bytových domech na náměstí Svobody Žatecký a lounský deník nepsal nikdy.

Prezident Zeman měl zřejmě na mysli články, které se týkají jiných částí historického jádra Žatce. Tam se skutečně nachází řada zpustlých a zchátralých domů, které často využívají filmaři k natáčení válečných nebo poválečných filmů. Těch se ve městě natáčela celá řada. Příkladem mohou být francouzský snímek Z Paříže do Paříže, americký Úkryt v zoo nebo český Dezertér. Všechny se natáčely loni v Žatci. Malou kuriozitou je, že při natáčení snímku Z Paříže do Paříže musel francouzský štáb některé domy na Chelčického náměstí upravit, neboť se filmařům zdály více poničené než ve Francii na sklonku druhé světové války.

Prezidentem zmíněný dům se spadlou střechou se nachází v Horově ulici v Žatci. Jeho střecha se tam skutečně zřítila loni v únoru. Na místě jsou dodnes pouze ruiny objektu.

Těmito částmi města ale prezidentská kolona nejela, takže hlava státu nemohla tyto zpustlé domy vidět. Ve svém vystoupení v Žatci Zeman zmínil, že jel kolem jedné zříceniny. Mylně jej označil jako dům armády, prezidentská kolona projížděla kolem rozpadlého soukromého domu na rohu Nákladní a Příkré ulice.