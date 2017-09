Při oslavě památek v Žatci měli lidé největší zájem o synagogu

Žatec - Mnoho diváků přilákal také zábavný program na náměstí s odhalením a stržením sochy.

Den památek v Žatci: zábavná připomínka odhalení a stržení sochy císaře Josefa II. na náměstí.Foto: Deník / Libor Želinský

Stovky lidí navštívily jednu či více památek v Žatci, které byly k dispozici při Dnech evropského dědictví uplynulou sobotu. Lidé přicházeli také na mnoho dalších doprovodných akcí, jež probíhaly na mnoha místech ve městě, například na náměstí, v zahradě Křížovy vily, v muzeu i jinde.

Podle údajů Regionálního muzea K. A. Polánka, které ve spolupráci s městem a dalšími institucemi program ke dni památek tradičně organizovalo, přišlo nejvíce lidí na prohlídku židovské synagogy. "Bylo jich 550. Druhou nejnavštěvovanější památkou pak byl děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, kam přišlo 548 lidí. Třetí nejoblíbenější atrakcí byla radniční věž s vyhlídkou, kam vystoupilo 358 lidí,“ uvedla Radmila Holodňáková, ředitelka muzea.

Tak vypadal den zasvěcený památkám v Žatci:

Podle ní měli lidé velký zájem také o zábavně - historický program na náměstí, kde byla nejprve odhalena a pak zase svržena socha rakouského císaře Josefa II., což připomínalo skutečnou událost z ledna 1919, kdy lidé ze Žatce nedlouho po vzniku Československa strhli císařovu sochu, odtáhli ji přes Nádražní schody až k řece Ohři a tam ji shodili do vody. Nynější program s vojáky c. k. armády, zpěváky s flašinetem, dívkami tančícími s chmelovými věnci, sledovaly asi dvě stovky zájemců.

"Socha" byla tentokrát ze dřeva, papíru a lepenky. "Byl to zajímavý program, neobvyklá, ale i trochu vtipná připomínka historického dění v našem městě," řekla jedna z návštěvnic Andrea Růžičková, která zábavnou scénku se sochou u chmelničky na náměstí Svobody sledovala i s dcerou. Maketa sochy byla k vidění jen asi deset až patnáct minut, na náměstí ale pak ještě pokračoval i další program s vojáky, salvami včetně rány z děla, také i historickými řemeslníky a zábavnými stánky pro děti.

A jaký bude doprovodný program "dne památek" příští rok? Pořadatelé z muzea ho zatím připravují, podrobnosti ještě nezveřejnili. Jedno zajímavé téma pro rok 2018 se však téměř "samo nabízí": mohlo by to být třeba výročí 100 let od vzniku Československa.