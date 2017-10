Propadlý strop a všude myší trus. Hygienici zavřeli stánek v Žerotíně

Lounsko – Kontrola občerstvení u rybníka odhalila žalostný stav objektu. Hostům bude moci zase sloužit, až majitelé závady napraví.

Hygienici na základě záříjové kontroly uzavřeli v Žerotíně na Lounsku stánek s občerstvením u rybníka. „Ve stánku s občerstvením jsme zjistili výskyt trusu hlodavců na podlahách kolem stěn a v prostorách přípravy a prodeje občerstvení a ve skladu nápojů. Trus se vyskytoval i v regálech na odkládání potravin, nápojů a čistých sklenic. Objekt nebyl zabezpečen proti vnikání hlodavců,“ informovali hygienici.

Také stav stěn, stropů a podlah ve stánku vykazoval při kontrole závady. Podlahy byly poškozené, stropy místy propadlé od zatékající vody a obklady na stěnách prokousané od hlodavců.

„Krajská hygienická stanice proto ihned na místě nařídila uzavření provozovny, a to do doby jejího uvedení do nezávadného stavu a souhlasu krajské hygienické stanice s jejím otevřením,“ uvedli hygienici s tím, že provozovatelka dostala pokutu.