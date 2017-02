Ptačí chřipka: venkov je ve střehu

Mostecko, Žatecko - Nákaza se vyskytla na rozhraní Chomutovska, Mostecka a Žatecka. Oblasti jsou pod dozorem.

Likvidace ohniska ptačí chřipky v Bílencích na ChomutovskuFoto: HZS ÚK/Michal Hrdlička

Podnikatel Jan Virag má se svým týmem novou starost. Jeho drůbežárna v Lišnici na Mostecku, kde chová 140 tisíc kuřat, se ocitla v desetikilometrovém pásmu dozoru, který vyhlásili veterináři kolem ohniska nákazy ptačí chřipky v Bílenci na Chomutovsku. Viragův farmář teď musí být ostražitější a měl by překontrolovat již zavedená bezpečnostní opatření.

„Už v době zahájení provozu jsme počítali s tím, že mohou nastat mimořádné situace," sdělil Virag Deníku. Kuřata jsou v uzavřeném prostoru a dovnitř nesmějí nepovolané osoby.

Psali jsme: Mezi Chomutovem a Žatcem se objevila ptačí chřipka

Obecní úřad v Lišnici je s největší drůbežárnou na jihu okresu v kontaktu. Obec ji do pondělí zařadí na soupisku komerčních chovů, kterou veterináři zaevidují. „Je to jen preventivní opatření," řekl starosta Petr Pillár. Obyvatelé by již měli být o pásmu dozoru informováni.

S novou situací se v pondělí 30. ledna seznamovali i v obci Malé Březno u Mostu, které je také v pásmu dozoru a kterého se týká nařízení státní veterinární správy. Ta vyžaduje například zajištění kontejnerů k dočasnému uložení uhynulých ptáků, pokud k úhynu dojde. „Budeme to řešit v rámci našich možností" sdělil starosta František Štrébl.

Čtěte také: Kvůli ptačí chřipce platí na Žatecku mimořádná veterinární opatření

Grafika Státní veterinární správy ukazuje tříkilometrové ochranné pásmo (červeně) a desetikilometrové pásmo dozoru (modře). zdroj: Státní veterinární správa

V pásmu dozoru se ocitla také obec Žiželice na Žatecku se spádovými vesničkami Stroupeč a Přívlaky. „Lidem jsme to sdělili pomocí našeho SMS informačního systému a vyvěsili jsme letáčky. Lidé, kteří chovají drůbež, o nebezpečí nákazy vědí. Máme tady jen drobné chovatele, kteří mají na zahrádkách pár slepic nebo kachen. Někteří už je pro jistotu zavřeli do kurníků," sdělila Květa Panská, administrativní pracovnice Obecního úřadu v Žiželicích.

720 995 202Krizová telefonní nonstop linka pro hlášení podezřelých úhynů ptactva.

O prvním výskytu ptačí chřipky v Ústeckém kraji by se mělo mimo jiné diskutovat v pátek 3. února v Mostě, kde se setkají na neformální schůzce hejtman, ředitel krajské veterinární správy, zástupci agrární komory a zemědělci.

O nákaze v kraji informují na svých webech i města Most a Litvínov a Ekologické centrum Most.

Drůbežárna na Chomutovsku odmítá spekulace

Na sociálních sítích se začaly množit dotazy uživatelů, kde vyjadřují obavy nad produkcí největší drůbežářské firmy v okrese Vaigl a syn. Podnik se sice nachází v pásmu dozoru, nařízená preventivní opatření ale chod firmy nijak významně neovlivňují.

„My máme opatření nastavená po celý rok, máme modernizované haly, speciálně upravované podlahy a drůbež nepřijde vůbec do kontaktu s venkovním ptactvem. Co se týče krmení a steliva, to je přechováváno opět tak, aby s venkovním prostředím a dalšími zvířaty nepřišlo do styku," ubezpečuje veřejnost jednatel firmy Roman Vaigl. „Jsme neustále v kontaktu s veterináři a ubezpečuji veřejnost, že děláme maximum."

Jednatel zároveň odmítá spekulace internetových diskutérů, podle kterých dojde, z důvodů vyšších nákladů na ochranu závodu, ke zdražení masa. „Není k tomu žádný důvod, jak už jsem řekl, pro nás jsou opatření celoročním standardem," uzavírá Vaigl.