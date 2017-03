Město přemístí radar, nově bude v Lounské ulici

Žatec - Upozornění na příliš vysokou rychlost automobilů se objeví na trase do Staňkovic.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Iva Janoušková

Radarový měřič rychlosti v Žatci se přemístí na druhý okraj města. A to z ulice Stavbařů do Lounské ulice v Žatci. V pondělí 20. března to schválila rada města.

Měřič upozorňuje řidiče na překročení rychlosti. Smyslem je, aby své auto zpomalili. Radnice jej proto umisťuje do rovných úseků frekventovaných ulic, kde k tomuto nešvaru dochází.

V nejbližších dnech začne radar upozorňovat řidiče na jejich rychlost ve zmíněné Lounské ulici, která je součástí frekventované silnice Žatec - Staňkovice.