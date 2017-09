Ředitelkou Kamaráda Lorm bude Andrea Rábová

Žatec – Výběrové řízení vyhrála Iva Vildová, její jmenování ale radní odložili.

Andrea RábováFoto: archiv Deníku

Ředitelkou žatecké organizace Kamarád Lorm, poskytovatele sociálních služeb, bude Andrea Rábová. Ta nyní učí na žatecké střední škole, konkrétně na Obchodní akademii a Střední odborné škole zemědělské a ekologické. O jejím jmenování do funkce rozhodli radní, nastoupí 1. října.

Ve funkci vystřídá dlouholetou ředitelku této příspěvkové organizace města Kateřinu Frondlovou, jež loni v září odešla do důchodu. Radní jmenovali Andreu Rábovou do funkce na základě výsledků výběrového řízení, kde se mezi pěti uchazečkami umístila na druhém místě.

Vítězkou se stala Iva Vildová, vedoucí oboru sociálních věcí a zdravotnictví lounské radnice. Ta ale z výběrového řízení odstoupila, když její jmenování do funkce žatečtí radní v závěru srpna odložili. „Signalizovalo to pro mě nedůvěru vůči mé osobě, za takových podmínek si nedovedu nástup do funkce představit,“ okomentovala to Iva Vildová.