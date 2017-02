V Žatci si připomenou výročí dokončení řetězového mostu

Žatec - Model historického mostu bude představen už dnes!

Dva originální články ze starého řetězového mostu jsou v průjezdu Staré papírny.Foto: archiv muzea

V rámci letošních oslav 190. výročí uvedení do provozu řetězového mostu v Žatci v roce 1827 připravilo žatecké Polánkovo muzeum na dnešní odpoledne, čtvrtek 2. února, zajímavou akci. Veřejnosti představí model mostu, který byl zhotoven podle dochovaných dobových písemných zpráv, odborných studií i unikátních zobrazení.

„Chcete-li zažít atmosféru jeho slavnostního znovuotevření, přijďte do muzea 2. února, kdy bude most symbolicky pokřtěn. Muzejní stroj času nás přenese do roku 1827, chybět nebudou fešní žatečtí ostrostřelci v podání jejich nástupců z Rakovníka," zvou pořadatelé. Akce začíná v 17 hodin.

Řetězový most přes Ohři v Žatci byl nejstarším v Čechách. Na jeho místě je dnes most příhradový - v Žatci se mu říká železný.

Žatecký řetězový most na historickém snímku. foto: archiv žateckého muzea

