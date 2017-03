Řidiči autobusů v Ústeckém kraji stávkovat ve středu nebudou

Severní Čechy - Vítězka čtenářského hlasování 6. ročníku Proměn s Deníkem Šárka Suchánková přijela do teplického Studia Jana Burdová z Litvínova. Přiznala, že jela trochu s obavami, co ji čeká. Jde totiž o její první výhru v životě a zpočátku nechtěla věřit, že to je skutečně pravda.