Rozhledna na Rubínu? Ano, možná tam bude už příští rok

Podbořany - Vedení Podbořan má již jasné plány, letos se mají dělat projekty. Pokud vše půjde podle předpokladů, nové výhledy z bájného kopce spatří turisté možná už v roce 2018.

Slovanské hradiště, kudy doslova kráčela historie Podbořanska. To je vrch Rubín. Jedna z pověstí dokonce mluví o tom, že se tam mohla snad odehrávat slavná bitva u Wogastisburgu. Možná, možná. Jistě je ale kopec nedaleko Podbořan v současné době oblíbeným místem turistů a výletníků. Vedení města chce nyní výlety na bájný vrch ještě více podpořit, v plánech radnice je nová rozhledna.

„Chceme zvýšit povědomí o tomto důležitém místě pro náš region. Zlepšit pro turisty, ale i místní, kteří tam často podnikají procházky a výlety, prostředí, nabídnout jim příjemné místo, něco nového, zajímavého," představuje plány Radek Reindl, starosta Podbořan.

„Nedávno jsme vyčistili cesty na Rubín, upravené a opravené bylo i poničené odpočívadlo, značení, vrchol byl upravený, byly vykáceny náletové keře. Naše představa je menší rozhledna, myslíme si, že by se tam hodila a oživila místo," pokračoval Radek Reindl.

Letos bude projekt

O možném vzniku rozhledny se v Podbořanech mluví už nějaký čas, nyní jsou ale na stole už konkrétní plány. Zastupitelé již schválili vydání padesáti tisíc korun z městské pokladny na vypracování projektové dokumentace. „Letos určitě vzniknou projekty, peníze na ně už jsou v rozpočtu. Pokud vše půjde dobře, podle našich představ, rádi bychom rozhlednu vybudovali už v příštím roce," prozradil starosta Podbořan. Její výstavbu budou ale ještě definitivně schvalovat na začátku příštího roku zastupitelé. Pokud peníze opravdu uvolní, začne se budovat začátkem roku 2018.

A jaké mají být výdaje na celou stavbu? „Plánujeme částku zhruba 300 tisíc korun," řekl Reindl. Na Rubínu se totiž neplánuje žádná „megalomanská" stavba, ale jen dřevěná rozhledna menšího, intimnějšího typu. Radnice říká, že nechce velké výdaje. Podobná vznikla nedávno třeba ve Stradonicích na Lounsku.

Inspirací je Stradonka

„Nechceme nic velkého, ale takovou příjemnou menší stavbu. Chceme, aby byla celá ze dřeva, srubového typu, s ukázkou opevnění. Plánujeme tam také info o archeologických průzkumech, které tam často probíhají, informace o Rubínu, o historii a panoramatickou fotografii," dodal pro Deník Radek Reindl.

Radnice zatím nezaznamenala negativní reakce. Ani Deníkem oslovení lidé z Podbořan se nové rozhledně nebrání. „Když to nebude moc stát, mohlo by to být zajímavé," říkají vesměs.

Kopec Rubín má za sebou bohatou historii. Býval slovanským hradištěm, při nedávných průzkumech tam archeologové zadokumentovali bránu do hradiště či šipky ze středověkých šípů, odehrávala se tam historie Podbořanska. Je i chráněnou památkou, doložena jsou tam pravěká a raně středověká osídlení. Někteří badatelé tam dokonce umisťují i známou bitvu u Wogastisburgu. Její přesné místo se zatím nepodařilo lokalizovat. Někteří říkají, že právě například šipky z šípů by tuto verzi mohly podporovat. Podle dalších badatelů to ale zřejmě tak není, jiní historici totiž tvrdí, že pro to nejsou žádné věrohodné důkazy, že se nejspíše odehrála jinde.

V současné době „patří" bájný kopec hlavně turistům a milovníkům výletů. Možná už brzy tam najdou novou atrakci.