Žatec má rozpočet na příští rok, proinvestuje rekordní částku

Žatec - Zastupitelé o investicích diskutovali téměř dvě hodiny, řešila se rekonstrukce tělocvičny Základní školy 28. října.

Žatecká radnice. Ilustrační fotoFoto: Petr Kinšt

Zastupitelé města Žatce v pondělí 19. prosince večer schválili rozpočet města na příští rok. Zároveň s tím po téměř dvouhodinové debatě určili seznam investic, které by se měly v roce 2017 realizovat. Vyčlenili na ně 115 milionů korun, což je historicky rekordně vysoká částka. Dlouhou debatu přinesla hlavně rekonstrukce tělocvičny při Základní škole 28. října, které hrozí kvůli dlouhodobě špatnému stavu uzavření.

Samotný rozpočet města počítá v příštím roce s příjmy 307 milionů a výdaji 396 milionů korun. Rozdíl ve výši 90 milionů korun se má pokrýt z výsledku hospodaření letošního roku a z peněz, které město Žatec letos na investicích neutratilo.

Zastupitelé schválili seznam investic a oprav na příští rok za zmíněných 115 milionů korun, je na něm dvacítka konkrétních akcí. Další dvě desítky akcí za celkem 114 milionů korun hodlá město realizovat, jen pokud na ně bude mít peníze získá-li dotace.

Debatu zastupitelů odstartovalo vystoupení ředitelky zmíněné ZŠ 28. října, která přišla zastupitele požádat, aby rekonstrukci tělocvičny zařadili na seznam investic pro příští rok. Rekonstrukce před tím byla v seznamu akcí, které město chtělo realizovat, jen pokud na ně bude mít peníze.

Tělocvična a její zázemí je dlouhodobě ve špatném stavu. Parkety na podlaze jsou poškozené, obložení v dezolátním stavu, opadává omítka, v šatnách jsou vlhké zdi, do objektu zatéká, toalety a sprchy neodpovídají zákonným požadavkům. Už řadu let se hovoří o nutnosti rozsáhlé rekonstrukce; k té mělo konečně dojít letos, nakonec z ní ale sešlo. Padlo rozhodnutí, že se město na tuto investici za 14 milionů korun pokusí získat dotaci. To se ale nepodařilo.

„Pokud nebude její rekonstrukce na připravovaném seznamu investic města na rok 2017, tělocvičnu budu muset nechat kvůli jejímu stavu od 1. ledna zavřít. Žádáme každý rok hygienu o výjimku s tím, že rekonstrukce začne. Pokud nebude mezi investicemi, o výjimku už nebudu moc požádat," řekla Jana Hassmanová, ředitelka Základní školy 28. října. Zároveň zastupitelům řekla, že pro školu s 250 žáky by bylo uzavření tělocvičny velkým problémem. Tu navíc hojně využívá i veřejnost.

Řada zastupitelů se vyslovila pro to, aby rekonstrukce tělocvičny byla zařazena mezi investiční priority města v příštím roce. „Ta tělocvična je v dezolátním stavu, je třeba ji rychle opravit," řekl například Miroslav Šramota.

Zastupitelé investiční plán i s rekonstrukcí tělocvičny jednohlasně schválili, v debatě ale někteří vyslovili výhrady. „Řídíme město z roku na rok, chybí dlouhodobé cíle. Řešíme operativně věci, které bychom operativně řešit neměli," řekl například radní Oldřich Řáha s tím, že město má nedostatečně zpracovaný dlouhodobý plán rozvoje.

Radní Jaroslav Hladký zase připomněl, že město nedokáže zrealizovat všechny akce, které jsou na počátku daného roku zařazené do investičního plánu. „To, že tam nějakou akci zařadíme, vlastně nic neznamená. Každou investici budeme ještě schvalovat jednotlivě," vyplynulo z jeho slov.

Například letos město nerealizovalo naplánované investice za více než 30 milionů korun. Například z různých důvodů nedošlo na opravu náměstí Poperinge, rekonstrukci městské knihovny, kurtů na Mládí, mostu v Trnovanech, komunikace v Radíčevsi nebo na výstavbu parkoviště v Poděbradově ulici. Tyto akce by se měly realizovat v příštím roce.