Růst mezd ve zdravotnictví by mohl přinést tlak na nemocnici

Žatec - Podle ředitele nemocnice si zdravotnické zařízení nemůže dovolit zvyšovat platy.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Růst mezd a dalších osobních nákladů ve zdravotnictví by žatecké městské nemocnici mohl do budoucna přinést finanční a personální problémy. Zastupitele na to upozornil Jindřich Zetek, ředitel nemocnice, s tím, že k růstu tarifních mezd už přistoupila řada zdravotnických zařízení v okolí.

„My si to nemůžeme z našeho rozpočtu dovolit. Loni jsme vyplatili mimořádné stabilizační odměny, a pokud se nám podaří splnit plán hospodaření, vyplatíme je i letos," řekl zastupitelům.

Zetek vypracoval koncepci, která navrhuje, jak by se problém mohl řešit.

Psali jsme: Loňské hospodaření nemocnice skončí v kladných číslech