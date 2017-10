Rváč Pepa z videa může jít v krajním případě do polepšovny

Louny – Surové střety mezi dětmi nejsou podle odborníka ojedinělé. Většina jich ale zůstává neodhalena.

Snímky z videa, které na Facebooku ukazuje brutální napadení chlapců mladým agresorem (v červené čepici) v lounských Holárkových sadechFoto: reprofoto/facebook

Agresivnímu Pepovi, který tento týden napadl dvojici chlapců v lounských Holárkových sadech, v krajním případě hrozí umístění do výchovného ústavu – lidově polepšovny nebo pasťáku. Případem, který se na veřejnost dostal díky videu z útoku zveřejněnému na sociální síti, se nyní zabývá policie a orgán sociálně právní ochrany dětí v Lounech. Policisty i lounské sociální pracovníky zajímají okolnosti útoku a také poměry v rodině agresora, jeho celkové chování a prospěch na základní škole, kam chodí.

Vzhledem k věku aktérů incidentu, šlo o nezletilé chlapce, nemůže policie ani odbor sociálních věcí zveřejňovat žádné bližší informace. Policie věc zřejmě odloží, nějaké opatření přijme lounská „sociálka“. V krajním případě se věcí bude zabývat soud, který může nařídit umístění dítěte do výchovného ústavu.

„Obecně se v takovýchto případech postupuje tak, že kurátor pro děti a mládež při orgánu sociálně právní ochrany dětí zjišťuje, co se stalo a proč se tak stalo, jaké jsou poměry v rodině útočníka a celkově vyhodnotí situaci dítěte. Na základě šetření pak může doporučit, nabídnout nebo přikázat, aby dítě navštěvovalo odbornou pomoc. To může být třeba psychiatr, klinický psycholog, psychoterapeut nebo středisko výchovné péče. Pokud je agresivní chování dítěte dlouhodobé a je minimální šance na změnu, může se umístit do výchovného ústavu. O tom by rozhodl soud,“ sdělil Deníku Miroslav Šramota, odborník v sociální oblasti, který několik let pracoval v orgánu sociální právní ochrany dětí při žatecké radnici. Podobné případy řešil. „Výchovný ústav je ale poslední možnost, musí se vyčerpat ostatní nástroje,“ dodal.

Zbil dva školáky

Na sociální síti facebook se tento týden objevilo video, které zachycuje agresivního chlapce, jak napadl dva školáky. Jeden z jeho kumpánů to natočil na mobilní telefon. Podle informací deníku Blesk byl útočníkem Josef G., dvakrát propadlý žák ZŠ Školní.

Škola se k incidentu odmítla blíže vyjádřit. „Vedení školy v této věci intenzivně spolupracuje s Policií ČR,“ uvádí škola na svých internetových stránkách.

Vedení základní školy Přemyslovců, do níž napadení chlapci chodí, se o útoku dozvědělo okamžitě. „Svěřili se mi, čehož si velmi vážím. Hned jsem kontaktoval jejich rodiče, poslal jsem je s dětmi k lékaři a na policii,“ řekl ředitel ZŠ Přemyslovců Vlastimil Hubert, který se netají tím, že ho incident šokoval. „Velice mne ten incident mrzí. Brutální a nečekané napadení žáků naší školy od samého začátku řešíme s rodiči, Policií ČR a Okresním státním zastupitelstvím v Lounech. Rodiče ujišťuji, že děti jsou u nás v bezpečí. Agresoři nebyli žáky naší školy. Doufáme, že budou spravedlivě potrestáni,“ uvedl Vlastimil Hubert.

Aby se podobný případ neopakoval, zvýšila dohled u lounských základních škol městská policie. Agresor na chlapce zaútočil pěstmi a kopanci, z videa ale není úplně patrné proč. Podle diskutujících na sociální síti za tím mohly být peníze, ale také spor kvůli dívce.

Většina konfliktů zůstává skryta

Podobné agresivní útoky mezi dětmi nejsou ojedinělé. Jen o málo případech se ale dozvědí jejich rodiče nebo učitelé. „Ze své patnáctileté praxe vím, že případy takovéto agresivity jsou velmi často skryté. Ven se dostane jen minimum z nich, odhadem desetina, a to většinou právě díky sociálním sítím. Svědci ani oběti to nechtějí hlásit, agresora se bojí,“ vysvětlil Miroslav Šramota.

V každém případě je podle něj důležité takovéto případy řešit. „Pokud se to neřeší, obecně si může dítě, které je obětí nějakého násilí, z toho odnést trauma na celý život. A násilník může chování, které mu jednou projde, opakovat. Případně i stupňovat. Ohrožovat může i další lidi,“ dodal.