Provoz sběrného dvora bude v pondělí omezen kvůli nové váze

Louny – Občané budou moci využít služeb dvora v odpoledních hodinách.

Provoz sběrného dvora v Lounech bude zítra, v pondělí 19. června, omezen. Oznámila to radnice v Lounech. Důvodem je instalace nové silniční váhy. „V prostoru vjezdu do areálu a nejbližším okolí se budou pohybovat nákladní vozidla a jeřáb přesunující těžká břemena, konstrukci váhy. V době těchto prací by nebyl možný bezpečný příjezd do areálu,“ upozornila Kamila Jarolímková z Městského úřadu Louny.

Sběrný dvůr bude pro občany opět otevřen až během odpoledních hodin. Čas nelze přesně určit, záležet bude na postupu uvedených prací.