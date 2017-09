Sbírka má pomoci návratu Sýkory. Podpořil ji Bartoška

Louny /ANKETA/ – Prostor před lounským divadlem má do roku 2020 ozdobit dílo tamního rodáka a světoznámého malíře Zdeňka Sýkory. Místo má zkrášlit ztracená opona. Nyní se zpracovává projekt, běží i finanční sbírka.

Unikátní železná opona, na které Sýkorova grafická umělecká kompozice z roku 1962 byla, záhadně zmizela při rekonstrukci lounského divadla. Skončila asi ve sběru… Lounský významný rodák by si ale ve svém městě připomínku zasloužil, řekli si členové spolku, který už několik let v Lounech usiluje o úpravu prostranství před divadlem v duchu díla světoznámého malíře. A v poslední době se zdá, že se sen splní. Projekt má ale i své odpůrce. Dalším krokem je dokončení projektů a vyhlášení finanční sbírky.

„Zaujala mě myšlenka, že by se ten obraz vrátil na piazzettu divadla jako ‘vstupní brána‘. Samozřejmě je těžké peníze sehnat, ale od toho jsou tu občané Loun a lidé z celé republiky, kteří znají a uctívají dílo Zdeňka Sýkory, abychom tu částku dali dohromady,“ láká přispěvatele známý herec Jiří Bartoška, který se stal patronem nyní vyhlášené sbírky, prostřednictvím které může veřejnost pomoci.

Spolek Sýkora 2020 usiluje o instalaci černobílé geometrické umělecké kompozice světoznámého malíře do prostoru před lounské divadlo. Ideálně nejpozději právě v roce 2020, kdy uplyne sto let od narození Zdeňka Sýkory. Motiv, který má být před divadlem, byl původně umístěn na železné oponě divadla. Jenže, opona se během oprav v letech 2001 až 2003 ztratila. Skončila pravděpodobně rozřezaná ve sběrných surovinách. A nadšenci ji nyní chtějí do Loun vrátit.

Podle předběžného rozpočtu architekta Josefa Pleskota, který zpracovává projekty, mají být náklady zhruba 5,7 milionu korun. „V tuto chvíli nemáme představu, kolik peněz se sejde, ale věříme, že částka bude dostatečná pro úspěšnou realizaci,“ doplnila Jolana Pláničková ze Spolku Sýkora 2020.

Piazzettaje podle slovníku malé náměstí ve městě nebo malý otevřený prostor sousedící s náměstím.

Peníze po ukončení veřejné sbírky chce spolek předat městu, které má být investorem projektu. Zastupitelé Loun v minulosti posvětili záměr úpravy prostoru před divadlem právě v duchu díla Zdeňka Sýkory, mezi městskými poslanci měl projekt podporu. Schválili také vypracování projektové dokumentace za 1,2 milionu korun.

Projekty se aktuálně zpracovávají, hotové mají být na podzim. Pak budou zastupitelé hlasovat, zda akci zařadí do rozpočtu, budou o ni definitivně rozhodovat. Kolik město, v případě odsouhlasení, bude nakonec platit, záleží právě na úspěchu sbírky. „Konečné potvrzení realizace bude na zastupitelích. Myslím ale, že mezi zastupiteli má návrh podporu, převažují zastánci úpravy prostor. Uvidíme,“ řekl pro Deník lounský místostarosta Jan Čermák.

Pokud zastupitelé úpravu prostoru podpoří, vypíše město soutěž na zhotovitele. Pracovat by se mohlo začít nejdříve příští rok, dokončení se plánuje před jarem 2020. Základ má tvořit betonová deska, finální vrstvou bude epoxidová stěrka, která umožní přesné narýsování geometrické kompozice díla. Černo – bílá mozaika tak nebude z dlaždic, ale bude „namalována“ jako obraz. Zároveň má ale splňovat vše, jako běžný chodník. Nemá klouzat, barva se nemá stírat chůzí.

Projekt má v Lounech kromě podporovatelů ale i své odpůrce. Nelíbí se jim náklady nebo proměny místa před divadlem. „Jsem pro, aby se Sýkora v Lounech připomínal. Ale jinde. Současný stav před divadlem se mi líbí, je to důstojné, proč to měnit a ničit? Najděme jiný způsob připomenutí významného rodáka,“ říká například Jan Hradecký. „Proč by to měla i jen zčásti platit městská pokladna, když na jiné, mnohem důležitější a prospěšnější projekty není?“ ptá se také Zdeněk Kubík.

Připomínka? Určitě. Ale jaká?

Vedení města o námitkách ví, „nahlas“ je ale zatím nikdo nevznesl. „Od samého začátku má projekt zastánce i odpůrce. Námitky registrujeme, ale slyšíme je vždy jen z doslechu, oficiálně je nikdo nevyjádřil. Každý se přitom může zapojit do diskuzí či vystoupit na zastupitelstvu. Platí, že konečné slovo ještě musí říct zastupitelé,“ reagoval lounský místostarosta Čermák.

Podporovatelé projektu věří, že „návrat Sýkory“ má většinovou podporu. Připomínají, že jeho instalace jsou například v Basileji, Praze nebo Holandsku. „Projekt jistě osloví nejen milovníky umění, ale stane se také významným turistickým lákadlem. Zdeněk Sýkora proslavil svou tvorbou Louny. Nová podoba plochy u divadla by byla důstojnou připomínkou jeho díla,“ uvedl Jiří Jiroutek ze Spolku Sýkora 2020.

Díla Zdeňka Sýkory jsou ve významných galeriích po celém světě. Po surrealistických a kubistických začátcích se věnoval realistické krajinomalbě, maloval v okolí Loun a řeky Ohře. Později se začíná věnovat abstrakci, stal se průkopníkem využití počítače v umění. Narodil se 3. února 1920 v Lounech, kde žil až do své smrti v roce 2011.