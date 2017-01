Život si loni vzalo dvanáct lidí

Okres Louny - Od roku 2008 do loňska spáchalo sebevraždu v okrese Louny 97 lidí. Devět z deseti byli muži, nejčastěji se oběsili.

Šest oběšení, tři zastřelení, jedno podřezání, otrava toxickou látkou a smrt po nadýchání výfukových plynů. Celkem dvanáct životů loni předčasně vyhaslo v okrese Louny kvůli sebevraždám. Lidé, kteří se rozhodli „odejít", volí nejrůznější způsoby. V drtivé většině páchají sebevraždy muži.

„V roce 2016 vyšetřovali policisté v okrese Louny dvanáct sebevražd. V jedenácti případech se jednalo o muže," uvedla na dotaz Deníku lounská policejní mluvčí Jaromíra Střelcová.

Jedenáct ku jedné

Jedenáct ku jedné. I loni se tak potvrdila dlouhodobá čísla, která ukazují, že na život si sahají daleko častěji muži, ve velké většině. „Muži se hůře vyrovnávají s životními problémy a jednají spontánně. Své potíže chtějí vyřešit hned. Ženy bývají psychicky odolnější," vysvětloval pro Deník Josef Kovářík, policejní psycholog.

Sebevraždu, jako „řešení" osobní krize, za posledních devět let zvolilo v okrese Louny celkem 97 lidí. Z tohoto počtu bylo 85 mužů (88 procent) a 12 žen (12 procent). Dlouhodobě je tedy devět z deseti sebevrahů v okrese Louny zástupcem „silnějšího pohlaví".

Také další dlouhodobá statistika se loni potvrdila. Nejčastějším způsobem sebevraždy je v regionu oběšení. „Oběšení je obecně nejčastějším způsobem sebevraždy. Je to zřejmě nejjednodušší způsob, jak si vzít život. Málokdo má doma pistoli či velké množství účinných léků," zdůvodnil policejní psycholog.

Na druhém místě dlouhodobých statistik je zastřelení. Ve smutném žebříčku se objevuje také podřezání, otrava léky nebo otrava výfukovými plyny. V minulosti ale řešili policisté v okrese Louny i případy, kdy se někdo zastřelil jateční pistolí nebo se utopil po skoku do studny nebo skočil z velké výšky.

V roce 2016 zvolilo oběšení jako způsob odchodu ze života šest lidí. Tři spáchali sebevraždu střelnou zbraní, jeden muž použil nůž a jeden zvolil smrt po nadýchání výfukových plynů. Žena se otrávila toxickou látkou.

Kdy nejvíce?

A kdy je sebevražd nejvíce? Není to například v období Vánoc, jak se velmi často traduje. Kolem vánočních svátků je podle odborníků naopak sebevražd velmi málo. Podle expertů proto, že se lidé v tomto období těší na své blízké, doufají, že si na ně někdo vzpomene, obdaruje je. Dokazují to i čísla, podle dlouhodobých statistik je sebevražd v prosinci málo. Nejčastěji dochází podle odborníků k sebevraždám v přechodových obdobích. Když zima přechází do jara nebo naopak, když se podzim ochlazuje a přichází zima a tma. Sychravé počasí se přenáší i do duší lidí, kteří uvažují o tom, že si sáhnou na život.

Experti také upozorňují, že vůbec nezáleží, zda je člověk manažer, uklízečka, lékař, dělník, nezaměstnaný nebo učitel. Složité životní situace se nevyhýbají nikomu. „Nesouvisí to se sociálním zařazením. Je to individuální," dodal policejní psycholog Josef Kovářík.

Loňský rok se s dvanácti sebevraždami zařadí do průměru posledních let. V roce 2015 jich řešili policisté deset, rok předtím dvanáct. V roce 2013 evidují jedenáct dobrovolných odchodů ze života, v roce 2012 deset. Rok 2011 byl výjimečný nízkým počtem, tehdy bylo sebevražd v okrese Louny pět. V roce 2010 deset, jedenáct jich eviduje policie v roce 2009 a naopak nejvíce v roce 2008, tehdy jich bylo 16.