Silnice mezi Žatcem a Rakovníkem bude téměř celý podzim zavřená

Žatecko – Někde bude provoz sveden pouze do jednoho jízdního pruhu, jiné úseky budou uzavřeny zcela.

Oprava silnice. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Daniela Zedníčková

Objížďky a zdržení. Na to se musí v nejbližších měsících připravit řidiči, kteří pojedou mezi Žatcem a středočeským Rakovníkem. Ústecký kraj zahajuje rekonstrukci silnice II/227 na svém území, během podzimu se na Žatecku počítá s úplnými a částečnými uzavírkami této frekventované komunikace.

„Silnice mezi Holedečí a odbočkou na Lhotu bude úplně uzavřená, řidiči pojedou objízdnou trasou. Zbylá část silnice až po hranici se Středočeským krajem se bude rekonstruovat při částečných uzavírkách, vždy jeden pruh. Provoz budou řídit semafory nebo lidé s vysílačkami,“ sdělil Jiří Dobruský, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Žatci.

Zmíněná rekonstrukce silnice II/227 by měla začít v polovině září a potrvá až do konce listopadu. Objízdná trasa povede po silnicích třetí třídy přes Měcholupy, řidiči si najedou několik kilometrů navíc.

Řada lidí ze Žatce tuto silnici využívá při cestách do Prahy po „karlovarské“ silnici, vyhýbají se tak problematické a opravované silnici I/7 Praha – Chomutov. „Já už při cestách do Prahy jezdím skoro pokaždé po karlovarce. Není tam tolik kolon, cesta je rychlejší. Uzavírka nad Holedečí bude pro mě nepříjemná, budu muset vyjíždět ze Žatce dřív,“ říká Tomáš Mrázek, který téměř denně jezdí kvůli práci ze Žatce do Prahy.

Tankodrom u Svojetína

Daleko horší povrch má silnice II/227 ve Středočeském kraji než v Ústeckém. Zvláště kolem Svojetína je samá díra a utržená krajnice. I Středočeský kraj plánuje její rekonstrukci.

„Silnice II/227 na území středních Čech je zařazena do prioritní sítě silnic Středočeského kraje, kde je možné financování stavby prostřednictvím fondů Evropské unie. Středočeský kraj s její opravou počítá v nejbližších letech,“ sdělil Pavel Lochař z Krajského úřadu Středočeského kraje s tím, že nedávno proběhlo výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci této komunikace.

Ústecký kraj získal na rekonstrukci silnice II/227 peníze z „evropského“ Integrovaného regionálního operačního programu. A to v rámci projektu Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224. Jeho součástí bude i rekonstrukce zmíněné silnice II/225 mezi Žatcem a Nechranickou přehradou u Kadaně. I tam se bude pracovat na podzim, počítá se s částečnými uzavírkami.

„Celkové náklady vyjdou na 136 milionů korun, práce mají skončit v roce 2018“ sdělil Zdeněk Rytíř z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

V rámci rekonstrukcí se bude vyměňovat povrch vozovek také ve dvou žateckých ulicích, které slouží jako silnice do Rakovníka a Kadaně. Konkrétně se jedná o ulice Volyňských Čechů a Boženy Vikové Kunětické.