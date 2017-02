Žatec - Spolu s vlekem sjezdovku provozuje žatecká TJ Lokomotiva, ale kvůli sporu s vlastníkem pozemků hrozí její uzavření.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Město Žatec začne jednat o koupi sjezdovky v Krušných horách v Horní Halži na Chomutovsku. Rozhodli o tom jednohlasně žatečtí zastupitelé s tím, že jednáním o koupi pozemků pověřili starostku a radu města. Vlastním nákupem by se měli zabývat na své další schůzi v březnu.

Příslušné pozemky sjezdovky jsou nyní v majetku TJ Lokomotiva Žatec a tamního soukromého zemědělce, který ale provoz části vleku a sjezdovky blokuje. Tělovýchovná jednota se nedávno obrátila na město, aby mu pomohlo spor vyřešit. Hrozí totiž, že bude muset provoz vleku a sjezdovky ukončit úplně. „Došlo to tak daleko, že jsme už dostali druhou výzvu k odstranění vleku. Za této situace nemůžeme uvažovat o nějaké jeho rekonstrukci, která by byla potřeba, a už vůbec ne o stavbě nového," sdělil Tomáš Petříček, předseda TJ Lokomotiva Žatec, který byl dříve i zastupitelem města.

Druhý majitel žádá 1,8 milionu korun

Tělovýchovná jednota požádala město, aby pozemky o rozloze přes jeden hektar od soukromého majitele koupila. Ten požaduje 150 korun za metr čtverečný, tedy 1,8 milionu korun. Taková částka je mimo finanční možnosti TJ.

„Šlo by o jednorázovou investici města. Další provoz sjezdovky by byl zachován jako nyní, tedy hradil by se z členských příspěvků našeho oddílu a výběru peněz za jízdné na vleku. Město by to už dál finančně nezatěžovalo," vysvětlil T. Petříček.

Spolek provozuje vlek v Horní Halži už od sedmdesátých let 20. století, v provozu je během víkendů, vánočních a jarních prázdnin. Využívá ho jak osm desítek členů lyžařského oddílu TJ Lokomotiva Žatec, tak i široká veřejnost. Zároveň TJ během zimy udržuje běžkařské stopy kolem Horní Halže. „I jiná města mají takové areály, není to úplně neobvyklé. Například město Klášterec má Alšovku," sdělil zastupitel Aleš Jelínek.

Město by získalo celou sjezdovku

Jak se vyjádřila řada zastupitelů Žatce, neměli by s nákupem pozemku pod sjezdovkou do vlastnictví města problém. „Je třeba ale dořešit řadu věcí, Vypracovat znalecký posudek, vyřešit způsob financování a podobně," sdělila Zdeňka Hamousová, starostka Žatce.

Jakmile by město pozemky od soukromého zemědělce koupilo, TJ Lokomotiva Žatec by své pozemky na město bezplatně převedla. „Naše TJ by bezplatně převedla na město pozemky o rozloze přibližně jednoho hektaru, které na sjezdovce vlastníme. Vznikl by tak souvislý pozemek v majetku města. TJ by pak na základě dlouhodobého bezplatného pronájmu na něm provozovala sjezdovku s vlekem," nastínil možný další postup Tomáš Petříček. „Toto řešení by nám umožnilo pokračovat i dál v naší činnosti. Dodalo by nám to také právní jistotu do budoucna pro potřebnou rekonstrukci vleku," dodal. Podle jeho slov se nabízí využití lyžařského vleku žateckým školám za zvýhodněných podmínek, stejně jako třeba možnost zlevněného jízdného žateckým občanům.

Horní Halže se nachází nedaleko Měděnce na Chomutovsku v nadmořské výšce necelých devět set metrů. V této obci má chalupu nebo chatu celá řada obyvatel Žatce.