Majitel sjezdovky navýšil cenu, kterou za pozemky požaduje

Žatec - Sportovci požádali město o odkoupení části sjezdovky v Horní Halži, kde provozují vlek.

Lyžování. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Město Žatec jednalo s majitelem části sjezdovky v Horní Halži na Chomutovsku o koupi pozemků. Ten navýšil cenu, kterou požaduje. Místo 150 korun za metr čtverečný chce nyní 250 korun. Město by tak za více než hektar louky mělo nově zaplatit 2,9 milionu korun. Podle znaleckého posudku je přitom cena obvyklá zmíněných pozemků 11 korun za metr, tedy necelých 130 tisíc korun.

Se žádostí o koupi pozemků se na město obrátila TJ Lokomotiva Žatec, která v Horní Halži už řadu let provozuje lyžařský vlek. Kvůli sporům s majitelem uvedených pozemků je část sjezdovky uzavřena. O problematice bude v pondělí 27. března jednat zastupitelstvo, úředníci radnice doporučují s rozhodnutím počkat do uzavření soudního sporu. Ten vede TJ právě s majitelem pozemků. Prvoinstanční soud přiřkl TJ právo držby, ale majitel se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Koupě pozemků do vlastnictví města by měla spory vyřešit.