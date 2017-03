Semafor, omezení rychlosti, radar. Novinky mají zlepšit nebezpečnou situaci u školy

Louny – Rodiče vozí své ratolesti automobily přímo před vchod do školy. Zastavují na hlavní silnici, vzniká chaos.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Semafor, omezení rychlosti, radar. To jsou opatření, která mají vyřešit komplikovanou dopravní situaci před Základní a mateřskou školou Kpt. Otakara Jaroše v Lounech. Hlavně před osmou hodinou ráno, kdy rodiče vozí děti do školy, je situace před školou na ulici 28. října hodně chaotická. A nebezpečná.

O možných opatřeních se hovořilo na poslední schůzi zastupitelů. „Situace je tam naprosto tristní, hodně nepřehledná a nebezpečná. Spousta rodičů vozí děti přímo před vchod školy, parkoviště v okolí nevyužívají. Řidiči zastavují na hlavní silnici, tvoří se tam kolony. Očekávám, že tam brzy dojde k nějakému neštěstí,“ otevřel debatu zastupitel Pavel Csonka.

I sto metrů je pro některé rodiče příliš

V místě je sice každé ráno strážník městské policie, ten ale dohlíží na přecházení dětí po přechodu. Dopravní situaci před školou na starosti nemá. Občas tam zasahovala státní policie, problém to ale nevyřešilo.

„Před začátkem školního roku jsme se školou vytiskli letáčky, ve kterých jsme rodiče informovali, jak a kde mají parkovat. Navrhovali jsme parkoviště v okolí s tím, že s dětmi pak dojdou po chodníku až ke škole. I těch sto metrů navíc je ale pro některé příliš a zastavují přímo před školou. Situace je tam ráno opravdu nebezpečné, auta stojí před školou ve dvou pruzích, děti vystupují do silnice,“ vypočetl Radek Baláš, ředitel Městské policie v Lounech.

Značení nepřineslo zlepšení

Podle jeho slov se na opatřeních pracuje už delší dobu. Před začátkem školního roku došlo v místě k vyznačení vodorovného značení, výrazné zlepšení to ale nepřineslo. V místě by se proto měla objevit nová dopravní opatření. „Na přechodu pro chodce by se měl znovu objevit semafor, navrhli jsme snížení rychlosti na 30 kilometrů v hodině ve směru od Kauflandu, v místě má být také mobilní radar,“ vypočetl Radek Baláš.

Objevil se také návrh, aby se ráno zamykala branka školy z ulice 28. října, děti by vstupovaly do školy z Dukelské ulice.

Podobné problémy se vyskytují i před dalšími základními školami v Lounech i Žatci. V posledních letech výrazně vzrostl počet dětí, které jejich rodiče ráno do škol vozí auty.