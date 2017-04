Zápisy do školek v Podbořanech proběhnou začátkem května

Podbořany - Rodiče mohou přijít do školky v ulici Bratří Čapků a také do Hlubanské ulice.

Zápisy do tří podbořanských mateřských škol proběhnou ve středu 3. května od 10 do 16 hodin a ve čtvrtek 4. května ve stejný čas. Oznámila to tamní radnice. Rodiče mohou své děti přijít zapsat na dvou místech, zápisy budou ve školce v ulici Bratří Čapků a také v zařízení v Hlubanské ulici.