Slovenské vrtulníky nevzlétnou. Tendr na leteckou záchranku ministerstvo zrušilo

Praha/Ústí nad Labem - Ministerstvo zdravotnictví zrušilo tendr na provozovatele letecké záchranné služby ze základny v Ústí nad Labem. Důvodem byly nejasnosti týkající se technických požadavků na vrtulníky. V blízké době vypíše úřad nové zadávací řízení.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Do doby, než bude vybrán nový provozovatel, je možné podle ministerstva buď dále prodlužovat smlouvu se stávajícím provozovatelem, nebo využít kapacit policie a armády, které létají ze základen v Praze a Plzni.

ROZDÍLNÉ VYSVĚTLENÍ CERTIFIKACE

Původní vítěz tendru slovenská firma Air-Transport Europe (ATE) měla službu zajistit už od letošního ledna. Kvůli stížnosti konkurenční společnosti DSA u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ale nebylo výběrové řízení dosud ukončeno a ministerstvo na dva měsíce prodloužilo smlouvu DSA, která nyní se záchranářskými vrtulníky z Ústí létá.

"Ukázalo se, že tak, jak byla tato část tendru v první polovině roku 2016 připravena, není možné pokračovat. Zadávací podmínky, zejména v otázce technických parametrů vrtulníků, byly stanoveny tak netransparentně, že hodnotící komise neměly jasné podklady jak postupovat. Vedlo to k opakovaným námitkám účastníků tendru," uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Podle něj je jedinou možností vyhlásit nové zadávací řízení.

Nejasnosti se týkaly požadavků na technické parametry vrtulníků. Podle zadávací dokumentace měly mít stroje "plnou certifikaci v kategorii A", účastníci tendru si ale tento požadavek vysvětlovali rozdílně. Jeden skutečně prokázal tuto certifikaci, druhý certifikaci neměl, ale doložil splnění kvalifikačních požadavků, které této certifikaci odpovídaly.

"Cokoli by v této situaci ministerstvo podniklo, povede jen k neúměrnému prodloužení dořešení věci. Následovaly by další spory s uchazeči o zakázku a další řešení ÚOHS," doplnil ministr.

KROK SPRÁVNÝM SMĚREM

Podle vedení Ústeckého kraje je zrušení řízení správným krokem. "Je dobře, že ministerstvo pochopilo, že za stávající situace to nemohlo jinak dopadnout. Pořád by tady byla odvolávání a pokud by hlavním kritériem byla cena, tak by jiného vítěze vybrat nemohli. My bychom byli rádi, kdyby to nabralo správný směr a byla tady šance, že na jaře bychom mohli mít už jasno, kdo tady bude stálým provozovatelem letecké záchranné služby," řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Místopředseda představenstva společnosti DSA Daniel Tuček sdělil, že o zrušení tendru zatím nemá žádné informace, a proto nemůže reagovat. Do případného nového výběrového řízení se firma ale chce přihlásit. Původní vítěz tendru ATE se nechtěl k aktuálnímu vývoji vyjadřovat, protože informace má jen z tiskové zprávy.

Zadávací podmínky byly pro všech šest základen, kterých se loni vyhlášený tendr s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH týkal, shodné. Podobný problém tedy mohl být i u základny v Olomouci, odkud nově ATE létá se starším vrtulníkem Agusta A109 K2, který rovněž nemá doloženou certifikaci. V Olomouci už je ale podepsaná smlouva a ATE se provozu od ledna ujala.

Jediným kritériem tendru byla cena. U pěti základen od ledna fungují provozovatelé podle nových smluv. Jde o rakouskou firmu Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě. DSA létá z Hradce Králové a Liberce, slovenská ATE z Olomouce. Čtyři stanoviště provozuje stát.