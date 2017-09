Sociálně slabí jsou rukojmí majitelů bytů. Za nájem dávají příliš

Ústecký kraj - Na kritiku předsedy Rady bytových družstev severočeské oblasti Františka Ryby reagoval mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek.

Aby od státu dostali vysoký doplatek na bydlení, dávají podle Ryby obchodníci s chudobou lidem přemrštěné nájemné. Podle mluvčího ministerstva Sulka je doplatek omezený.

Ryba: Kde je hlavní problém? V zákonodárství, a v navazujícím úřednickém systému. V Jirkově, kde také iniciovali petici k problematice neplatičů, zjistila společenství vlastníků, že jeden jejich dlužník má 300 bytů po celé ČR, ve kterých vybírá průměrně 10 000 korun za byt a nic na účty SVJ neplatí. Za tři roky si ten pán vydělá asi 100 milionů korun a všechno mu zaplatí stát. Teď se to začíná řešit jako dlouhodobý problém. Ale museli se ozvat vlastníci domů, aby vůbec došlo ke změně zákona.

Sulek: Postup Úřadu práce ČR nemá chránit majitele bytu, který neplní své povinnosti vůči SVJ. Ve skutečnosti jde o to, aby byl chráněný nájemce bytu (příjemce dávky), který své smluvní povinnosti plní. V této situaci se stává nájemce rukojmím a může v krajním případě přijít o své bydlení, protože nebude mít peníze na úhradu nákladů na bydlení, přestože situaci nezavinil a své závazky hradí.

Ryba: Sociálně slabý nájemce bytu je rukojmím už v okamžiku, kdy se do bytu nastěhoval. Majitel bytu ho tam nastěhoval proto, že vyinkasuje dávky od státu a strčí si je do kapsy. Pokud majitel bytu dostává od státu dávky za nájemníka a přitom nehradí náklady spojené s bydlením v bytě, stát by měl reagovat. Tedy, posílat peníze na náklady tam, kam patří poskytovateli služeb.

Sulek: K argumentu o přemrštěném nájemném můžeme uvést, že výše zohledňovaných nákladů na bydlení pro účely příspěvku na bydlení omezují tzv. normativní náklady, které odpovídají průměrným nákladům na bydlení v bytě dle počtu osob v domácnosti a velikosti obce. Doplatek na bydlení je limitovaný výší nájemného v místě obvyklou.

Ryba: Jako předseda Rady bytových družstev severočeské oblasti od kolegů vím, že spekulant vlastník předepisuje až dvojnásobně vyšší nájemné, než jsou náklady na bydlení bytové jednotky v našich bytových družstvech. Je zvláštní, když se úředníci ohánějí místně obvyklým nájemným. Kde ho vlastně zjišťují? Jestli je předpis v družstevním bytě nebo v SVJ 5 000 korun, ale vlastník požaduje 10 000 korun, tak je něco špatně.