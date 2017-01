Startuje anketa Nejúspěšnější sportovec okresu. Prostudujte nominace

Okres Louny - Hlasovat budou odborníci, ale také čtenáři. Pomozte nám opět vybrat Hvězdu čtenářů Deníku.

Logo ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2016, kterou vyhlašují regionální DeníkyFoto: Deník

Spoustu úspěchů sesbírali v loňském roce opět sportovci z okresu Louny. Účast na olympiádě, medaile ze světových i evropských šampionátů, z mistrovství republiky. Třpyt medailí je vidět i daleko za hranice regionu. A jako každý rok, i tentokrát bude Deník oceňovat ty nejlepší. Už posedmnácté.

Právě startuje oblíbená anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Louny 2016. Obhájí titul nohejbalista Ondřej Vít, loni také hodně úspěšný? Nebo zaútočí Lucie Svěcená, Martina Mikulášková, Kristýna Zahradníčková nebo někdo úplně jiný? Úspěchů mají sportovci z regionu dost a dost.

Čtenáři, pomozte nám najít sportovní hvězdy regionu. Opět vybíráme nejlepší v šesti kategoriích, vyhodnoceni budou nejlepší jednotlivci mezi mládeží i dospělými, kolektivy dospělých i mládeže, trenér mládeže a veterán. Definitivní žebříček budou tvořit sportovní novináři, sportovní funkcionáři a odborníci, ale také vy, čtenáři Žateckého a lounského deníku. Pouze vy pak vyberete Sportovní hvězdu čtenářů Deníku. Zvolte své oblíbené sportovce, oceňte jejich výsledky, hlasujte srdcem. Jak kdo chce.

Jak hlasovat?

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců loňského roku proběhne 23. února v lounském divadle. Tradičně bude připraven bohatý kulturní program.

Abychom vám usnadnili výběr mezi úspěšnými sportovci, připravili jsme pro vás nominace ve všech kategoriích.

Dospělí - jednotlivci

Roman Habásko (psí spřežení)

Podbořanský musher, pravidelný vítěz republikového šampionátu, patří k evropské špičce. Při svém prvním startu dokončil 400 km dlouhý extrémní závod v Norsku Femundlopet. Jeho spřežení bylo na cestě dva a půl dne, celkově se umístil v páté desítce. O náročnosti závodu svědčí, že ze sedmdesáti nováčků jich dokončilo kolem dvaceti.

Kristýna Zahradníčková (aerobik)

Lounská závodnice byla stříbrná na MS a MČR, bronzová na ME.

Martina Mikulášková (cyklokros)

Zvítězila na republikovém šampionátu. Na ME byla 16., na MS dojela na 26. pozici. V roce 2016 vyhrála celkové pořadí národního poháru. Na silnici byla třetí na MČR v hromadném závodě.

Lucie Svěcená (plavání)

Obrovský talent českého plavání ze Žatce se dokázal probojovat na olympiádu v Riu. Na 100 m motýl tam dohmátla na 27. pozici. Na ME v dlouhém bazénu postoupila do finále a byla na motýlkářské stovce 8., ve štafetě přidala 4. místo. Na MS v krátkém vyplavala dvě semifinále a skončila na 12. a 13. místě, štafeta byla na 9. pozici. Získala také čtyři tituly mistryně republiky, v roce 2016 celkem desetkrát zlepšila národní rekordy na 50 a 100 m motýl.

Vladimír Slanina (sjezd na divoké vodě)

Žatecký sjezdař byl na MS 3. a 4. v individuálních startech, dvě zlata vybojoval s kolegy z reprezentace v týmech. Připsal si také dvě vítězství ve světovém poháru. Vyhrál dvakrát MČR do 23 let, na MČR v elitní kategorii byl třetí a druhý. Druhý byl v celkovém pořadí národního poháru.

Michal Lesniak (fotbal)

Skvělou formu ukázal fotbalový útočník Loun. Na podzim v krajském přeboru nastřílel šestnáct branek, v tabulce střelců je druhý. Pomohl Lounům k průběžnému čtvrtému místu v soutěži.

Lucie Hochmann (dráhová cyklistika)

Blšanská cyklistka vybojovala na dráhařském evropském šampionátu 4. místo ve vylučovacím závodě, 8. byla v omniu, 9. v madisonu a 11. ve stíhacím závodě. Na MČR byla třikrát zlatá (scratch, vylučovací závod, stíhací závod). Vyhrála také mezinárodní mítink v italské Fiorenzuole. Na silnici dojela čtvrtá na MČR v časovce.

Ondřej Vít (nohejbal)

Opora žateckých nohejbalistů se stala hvězdou světového šampionátu. Vít vybojoval zlato v singlu, druhé pak přidal i ve trojicích.

David Urban (plavání)

Na MČR v dlouhém bazénu vybojoval bronz na kraulařské stovce, na poloviční trati byl na 4. pozici. Z národního šampionátu v krátkém bazénu má dvě šestá místa. Bodoval také na velkých zahraničních mítincích, druhý byl v Berlíně, čtvrtý v Bergenu, do finále se dostal také v Grazu.

Josef Čaboun (kuželky)

Žatecký hráč je průběžně pátý v žebříčku jednotlivců krajské soutěže.

Slávek Novotný (fitness)

Lounský závodník vybojoval zlatou medaili na mistrovství republiky v atletickém fitness.

Petr Klinec (fotbal)

Opora žateckých fotbalistů. Na podzim nastřílel deset branek a Žatec je v krajském přeboru pátý.

Hany Greisiger (bojové sporty)

Žatecký bojovník zvítězil na MČR v K-1, třetí byl v mezinárodním poháru K-1.

Kolektiv dospělých

Jazzmani Žatec (plavání)

Smíšená štafeta získala na MČR dospělých 7 .místo v závodě 4×50m volným způsobem a 10. místo v závodě 4×50m polohový závod. Lucie Svěcená byla 27. na olympiádě, 8. na ME, 12. a 13. na MS, čtyřikrát slavila titul na MČR. David Urban vybojoval bronz na MČR.

Juniorský fitness klub Louny (aerobik)

Lounský tým sbírá medaile z MS, ME i MČR. Loni získal čtyři zlaté na MČR, na ME zlato, stříbro a bronz a na MS zlato, stříbro a čtvrtou pozici.

TJ Žatec muži (národní házená)

Muži Žatce sice sestoupili na jaře z nejvyšší soutěže, ukazují ale, že se tam rychle chtějí vrátit. Po podzimu jsou první ve 2. lize.

Mládež - jednotlivci

Jitka Hornofová (plavání)

Mladičká naděje získala v roce 2016 na Poháru ČR jedenáctiletého žactva sedm medailí. Dvakrát vybojovala zlato, dvakrát stříbro a třikrát bronz. Jedenáct vítězství nasbírala na oblastních přeborech. Přivezla také řadu medailí ze zahraničních soutěží.

Matěj Kadlec (stolní tenis)

Trojnásobný krajský přeborník v kategorii mladších žáků. Titul získal v družstvech, ve čtyřhře a dvouhře. Probojoval se tak na MČR, ve čtyřhře se probojoval do čtvrtfinále a mezi jednotlivci skončil mezi 58 startujícími v polovině pole. Zvítězil v Poháru olympijských nadějí, kde startují nejlepší hráči kraje.

Daniel Lehar (atletika)

Běžec ze Žatce vyhrál na žákovském MČR titul na trati 300 m, na halovém mistrovství byl na stejné trati sedmý.

Adéla Citová (aerobik)

Mladá naděje českého aerobiku už závodí za dospělé, přesto, že věkem ještě patří mezi mládežníky. Na ME byla druhá, na MS čtvrtá, na MČR vyhrála. Dařilo se jí i v kategorii trojic dospělých – na MČR, ME i MS byla zlatá.

Marie Hnízdilová (plavání)

Trojnásobná mistryně republiky, jednou dohmátla stříbrná. Vynikající znakařka, členka juniorské reprezentace. Čtyřnásobná přebornice kraje ve znakových disciplínách.

Marek Koutník (squash)

Nadějný hráč ze Žatce, na MČR juniorů byl třetí.

Lucie Nesnídalová (vodní slalom)

Naděje ze Žatce vyhrála celkové pořadí národního poháru žáků, první byla také na MČR. Třetí byla na MČR v kombinaci sjezd – slalom.

Petra Helebrantová (atletika)

Lounská atletka byla čtvrtá na žákovském MČR na 1500 m.

Kristián Balon (plavání)

Nadějný prsař vybojoval v roce 2016 jeden titul mistra republiky, třikrát byl stříbrný. Z oblastních přeborů přivezl čtyři medaile – dvě zlaté a dvě stříbrné.

Karel Korenc (kung-fu)

Lounský mladík vybojoval čtyři tituly na MČR, dva ve své kategorii do 11 let, dva v kategorii do 14 let. Vyhrál na několika turnajích v zahraničí.

David Milyan (vodní slalom)

Vybojoval mezi juniory 2. místo na MČR v kategorii hlídek.

Zuzana Porubčanová (atletika)

Svým výkonem na 800 m je celkově na 16. místě v ČR a z ročníku 2002 a mladších je pak celkově 5 v ČR. Desátá byla na MČR na dráze, osmá v přespolním běhu.

Lenka Bešíková (plavání)

V roce 2016 získala na republikových šampionátech velká plavecká naděje devět medailí. Šestkrát byla zlatá, jednou stříbrná a dvakrát bronzová. Z oblastních přeborů přivezla osm zlatých a dvě stříbrné medaile.

Petr Bláha a Jan Leško (veslování)

Vybojovali stříbro na MČR ve sprintu na dvojce bez kormidelníka mezi juniory. Navíc se probojovali do juniorské reprezentace.

Ondřej Kuvík (národní házená)

Pomohl žateckému týmů k třetímu místu na MČR. S 59 brankami byl nejlepším střelcem šampionátu. Je výraznou oporou týmu.

Radek Nesnídal (vodní slalom)

Byl druhý na MČR juniorů v kategorii hlídek.

Kolektiv mládeže

Jazzmani Žatec (plavání)

Žatečtí mladí plavci nasbírali deset republikových titulů, tři prvenství mají na Poháru ČR. V jejich řadách jsou juniorští reprezentanti.

VK Ohře Louny (veslování)

Na MČR byly Jandová a Pospíšilová členkami stříbrné osmy, na MČR ve sprintu byla stříbrná dvojka bez kormidelníka, bronzová osma juniorek s Kaškovou a Trávníčkovou, bronz má i Lavičková ze čtyřky bez kormidelníka. Bláha a Leško jsou v juniorské reprezentaci.

TJ Žatec mladší žáci (národní házená)

Tým skončil třetí na MČR, druhý byl na halovém republikovém šampionátu.

Juniorský fitness klub Louny (aerobik)

Mladé závodnice z Loun mají ve sbírce řadu úspěchů. Na MČR několik titulů, na ME byla mladičká Citová 2., na MS 4., navíc tam zvítězil smíšený pár.

TJ Žatec starší žačky (národní házená)

Děvčata vybojovala druhé místo na Poháru ČR.

Veterán - masters

Vladimír Slanina st. a Martin Svoboda (sjezd na divoké vodě)

Na MČR masters dvakrát třetí v deblu. Na MS masters dojeli třetí v deblu. Slanina byl navíc druhý na MČR masters v singlu.

Pavel Švingr (triatlon)

Vyhrál MČR v dlouhém triatlonu nad 60 let, druhý byl celkově v národním poháru v dlouhém triatlonu, druhý byl i v celkovém pořadí poháru v olympijském triatlonu, třetí byl ve sprint triatlonu.

Trenér mládeže

Jiří Karas (plavání)

Zkušený trenér, pod jehož vedením se připravují mladí nadějní plavci, mistři republiky. Například Lenka Bešíková nebo Kristián Balon.

Jitka Hofmannová (aerobik)

Trenérka Juniorského fitness klubu Louny, který pravidelně sbírá mistrovské tituly na MČR, ale i na ME a MS. Ocenil ji také Český olympijský výbor.