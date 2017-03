Nová hala má stát 40 milionů, Podbořany čekají na dotaci

Podbořany /VIZUALIZACE/ - Pokud peníze od státu přijdou, začne se stavět už letos. Na nový stánek se těší sportovci, hala jim ve městě chybí.

Vizualizace nové sportovní haly, která by v Podbořanech brzy měla vzniknout. Foto: MěÚ Podbořany

O další krok blíž jsou sportovci v Podbořanech k nové hale. Radnice vybrala firmu, která by ji za 40 milionů měla postavit. Začít by se mělo už letos. Schází jediné - peníze z dotace. Zda ji město dostane, se rozhodne do léta. Část, která má jít z městské kasy, už je připravena.

„O dotaci máme požádáno, všechny podmínky jsme splnili. Hotové jsou projekty, máme vysoutěženou firmu, která by ji měla stavět, pozemky jsou připravené. Pokud dotace dobře dopadne a vše půjde, jak má, mělo by se začít stavět letos na podzim. Dokončena by pak hala byla v příštím roce," doufá starosta Podbořan Radek Reindl.

Psali jsme: Podbořanské plány na letošek? Sportovní hala, rekonstrukce základní školy a ulic

Moderní hala se zázemím sportovcům v Podbořanech chybí, už dlouho si přejí její výstavbu. Mluví se o ní už řadu let, někdy velmi vážně a intenzivně, jindy méně vážněji, nyní to ale vypadá, že by se mohlo už začít stavět. Chybí například florbalistům, kteří musejí k zápasům dojíždět. Ani pro tréninky dalších sportů nejsou malé tělocvičny, které jsou nyní ve městě k dispozici, ideální. Pořádně si zaběhat ve více lidech při fotbálku, zahrát si na zimním halovém turnaji nebo třeba si zahrát tenis? Nevejdete se.

Vizualizace nové sportovní haly, která by v Podbořanech brzy měla vzniknout. zdroj: MěÚ Podbořany

Nový sportovní stánek by měl mít vnější rozměry přibližně 60x30 metrů, jeho součástí má být i menší hlediště. Stát by měl v areálu Tatranu za současnou fotbalovou tribunou. Projekty jsou hotové, za 543 tisíc je připravila firma Enima Pro Praha.

Rozhodla nejnižší cena

A na kolik má přijít výstavba haly? Do výběrového řízení, které se v Podbořanech kvůli některým administrativním záležitostem opakovalo a prodlužovalo, se přihlásilo deset zájemců. Nabídky byly od téměř 40 milionů korun až do 48,7 milionu. Vítězem, jak je v Podbořanech obvyklé, se stala firma s nejnižší cenou. Tu nabídla společnost AMP Chomutov s částkou 39,8 milionu korun.

Původně přitom v Podbořanech počítali s trochu nižší cenou, odhadovalo se 30 až 35 milionů. Nyní tedy bude rozhodovat, zda přijde dotace a v jaké výši. Mluví se o zhruba padesáti procentech. Rozhodnout se má do léta, konkrétně v květnu. A co se stane, pokud nedorazí? Začne město stavět halu i v takovém případě? Zatím mají v Podbořanech v rozpočtu na halu vyhrazenou částku 22 milionů, z čehož by se měla platit spoluúčast města. „Pokud dotace nepřijde, jsou dvě možnosti. Buď ji postavit z vlastních zdrojů, nebo počkat na vypsání dalšího dotačního titulu. V takovém případě budou znovu rozhodovat zastupitelé, jakou variantu zvolí. My ale věříme, že budeme s žádostí o dotaci úspěšní," je optimistou starosta Reindl.

Loni dotace nepřišla

V Podbořanech chtěli původně začít s budování haly už loni. Jenže tenkrát dotace nedorazila a město se rozhodlo počkat. Nyní sportovci věří, že byla odsunuta jen do letošního roku.

O výstavbě haly pro sportovce se v Podbořanech diskutuje už dlouho, snad patnáct let. První vážné úvahy se objevily již v roce 2007. Před deseti lety se ale náklady odhadovaly na 120 milionů, tolik si podbořanský rozpočet, který ročně investuje kolem 20 až 30 milionů nemohl dovolit (letos jsou investice v Podbořanech rekordní, dosahují téměř 60 milionů – pozn.red). Vloni ale vedení města projekty přehodnotilo a přišlo s levnější variantou. Hala nemá být tak „velkolepá". Sloužit má ale údajně stejně.

Psali jsme také: Sportovní hala by mohla stát na střeše parkovacího domu

V původních plánech se počítalo s tím, že tribuna fotbalistů bude součástí haly, což výstavbu také výrazně prodražovalo. Podle nových projektů má nová sportovní hala vyrůst v areálu Tatranu o kousek jinde. Také modernější lehké konstrukce jsou levnější, také tam se ušetřilo.

Někteří kritici současného vedení radnice tvrdí, že hala mohla stát už dříve. Zastupitel Lumír Šopf to tvrdil již několikrát na jednáních městských poslanců, peníze prý byly, měly se najít další dotační zdroje či projekty upravit. Hala prý sportovcům hodně schází, podle něj postupovalo vedení města v tomto případě pomalu. Vedení Podbořan mu ale oponuje, že dřívější projekt byl příliš drahý, tolik peněz prý město nemělo a bylo také potřeba investovat do jiných potřebných věcí. Nelze vše postavit a opravit najednou, oponuje vedení radnice.

Hala je i předmětem kritiky

Sportovci si halu přejí už dlouho. „Bylo by to dobré. Halu bych určitě přivítal, pro sportovce bude dobrá," řekl už před časem Deníku Pavel Beran z Podbořan. I řada dalších lidí stavbu podporuje.

V Podbořanech ale nachází hala i kritiky. Nelíbí se jim finanční náročnost samotné stavby, ale ani pozdější provozní náklady. U sportovních hal bývají všeobecně vysoké. Upozorňují, že v menším městě může být hala nevytížená, radnice by pak musela provoz výrazně dotovat, jako se to děje i v některých okolních městech. Kritici tvrdí, že peníze „se dají využít jinde".

Nepřehlédněte: Zastupitelé v Lounech vyberou finální podobu nové plavecké haly

Na provozu sportovního stánku v dalších letech se radnice velmi pravděpodobně bude muset zčásti finančně podílet. Pronájem hal většinou nestačí pokrýt náklady. Jsou ale naopak i sídla, i když jich je málo, kde si na sebe sportovní stánky „vydělají". Bude záležet na tom, jak se v budoucnosti halu v Podbořanech podaří „vytížit".

Podle vedení podbořanské radnice se ale prý aktuálně našlo finančně přijatelné řešení. Argumentuje také tím, že sportovci a většina lidí z Podbořan si halu údajně přeje. „Sportovci o výstavbu haly žádají dlouhodobě, chybí tady. Nemají pořádně kde trénovat a hrát. Ve městě žádná hala ani tělocvična, která by splňovala současné nároky sportovců, není. Navíc nebude jen pro sportovce, budou ji moci využívat i školy, mohou se tam pořádat také různé kulturní akce," zdůvodnil podbořanský starosta Radek Reindl, proč město o vybudování haly usiluje.