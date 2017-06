Fanoušci jásají. Louny chtějí pro fotbalisty novou tribunu

Louny – Město žádá o dotaci, rekonstruovat by se mohlo začít začátkem příštího roku. Akce by měla stát 29 milionů. Naopak fotbalisté Žatce čekají na krytou tribunu už několik let a ještě si počkají.

K postupu do divize, který letos vybojovali, by měli brzy lounští fotbalisté dostat jeden dárek. A nejen oni, ale i jejich fanoušci. Lounská radnice plánuje rekonstrukci jejich stařičké tribuny a zázemí. Pokud vše půjde dobře a město získá dotaci, mohlo by se začít stavět už začátkem příštího roku.

„Jsme nadšení. Je to super, doufáme, že to vyjde. Těšíme se na moderní zázemí,“ vítá zprávu Pavel Domecký, předseda lounských fotbalistů. A s ním i další nadšenci do fotbalu v Lounech a fandové.

Kompletní rekonstrukci už by si tribuna a zázemí Městského stadionu Ladislava Nováka rozhodně zasloužily. Rychle chátrají. Hlavní budova je původně z třicátých let minulého století.

V Lounech mají už připravené projekty a povolení, nyní podali žádost o dotaci na ministerstvo školství, které teď vypisuje na podobné projekty vhodný program. Podání žádosti už schválili lounští zastupitelé, rozhodli velkou většinou (18 z 20 přítomných). Během léta by mělo být jasno. „Věříme, že uspějeme, že dotaci dostaneme. Všechny podmínky splňujeme, projekty i vše ostatní máme připravené. Stadion už rekonstrukci potřebuje, chátrá a zasloužil by si to,“ potvrdil informace Deníku starosta Loun Radovan Šabata.

29 milionů korun

Celá kompletní rekonstrukce tribuny a zázemí by v Lounech měla přijít na 29 milionů korun. Z dotace, pokud bude město úspěšné, může přijít až 60 procent, tedy zhruba 17,4 milionu.

„Chceme stadion zmodernizovat, pozvednout prostředí pro sportovce i fanoušky. Aby byl na úrovní 21. století. Fotbalisté si to zaslouží, dobře reprezentují město, starají se o mládež,“ pokračoval Šabata.

Projekt se v Lounech připravoval zhruba čtyři roky. Příprava jeho realizace byla dost obtížná. Stadion totiž leží v zátopovém území a souhlasit musela řada úřadů. Některá povolení získat bylo poměrně složité. Musely se dávat do pořádku i některé věci z minulosti, navíc musí projekt splnit jednu podmínku. Tribuna a zázemí nesmí být větší, než původní, musí být zachován současný půdorys.

A jak by měla kompletní rekonstrukce vypadat? Některá stavení budou zbourána a nahrazena novými, někde zůstanou jen obvodové zdi. Vyrůst má ale prakticky nový komplex budov. Současnou dřevěnou stařičkou tribunu pro diváky má nahradit nová konstrukce, bude delší, fanoušci tak dostanou více prostoru. Tribuna ale zůstane na současném vyvýšeném místě. Nové má být také zázemí pro rozhodčí, občerstvení i fotbalisty, vzniknou čtyři nové šatny.

Pokud vše půjde dobře, radnice dostane dotaci, mohlo by se začít s kompletní rekonstrukcí už na začátku příštího roku.

A co když peníze od státu nepřijdou? Bude se i tak stavět? „Uvidíme, to je zatím předčasná otázka. Doufáme, že dotaci dostaneme. Pokud ne, rozhodovali by znovu zastupitelé, museli by uvolnit více peněz přímo z městské pokladny,“ informoval lounský starosta Radovan Šabata. Lounští fotbalisté doufají, že nového zázemí a tribuny se dočkají i v tomto případě.

Tribunu řeší i v Žatci

Problémy s krytou tribunou fotbalistů řeší už několik let také v Žatci. Jenže tam, zdá se, si sportovci na novou ještě nějaký čas počkají. Pokud prší, fanoušci tam při sledování krajského přeboru moknou, nemají se kam schovat. Zastřešená tribuna tam v části určené pro diváky chybí už od roku 2014, kdy musela být střecha stržena kvůli tomu, že byla v havarijním stavu. „Pro nás je to velký problém a ostuda. Jednak při nepřízni počasí nejsou diváci nijak chráněni a jednak nám to neumožňuje pořádat některé akce třeba pro mládež,“ řekl před časem Deníku Pavel Maňák, sekretář Slavoje Žatec. Fotbalisté by chtěli tribunu co nejrychleji.

Vedení města ale zatím novou tribunu mezi priority nezařadilo. Ani pro letošní rok není v investičním plánu. Je pouze mezi akcemi, na které by se mohlo dostat, pokud zbudou peníze. Tam byla i v roce 2016. A nedostalo se na ni a vypadá to, že s velkou pravděpodobností se na ni nedostane ani letos. Zastřešení chybí už tři roky. Zakrytá tribuna je přitom standardem i v daleko menších sídlech, na hřištích, kde se hrají nižší soutěže.

Vedení města dlouhodobě říká, že tribunu plánuje. Chce ale prý nalézt ekonomické řešení, které bude přijatelné. „Novou tribunu budeme určitě dál řešit, musíme ale nalézt vyvážené řešení s přijatelnými náklady. Tribuna bude muset splňovat řadu požadavků, například ze strany hasičů,“ sdělila před časem Zdeňka Hamousová, starostka Žatce. „Prověřujeme také, zda bychom na tribunu nemohli získat dotaci,“ dodala.

Žatecká radnice má na novou tribunu vypracovaný projekt, ale náklady se odhadují na 12 milionů korun. Tak vysokou částku nechce vedení města z kasy uvolnit. V Žatci se jedná o částku jen za tribunu a úpravu okolí. Zázemí totiž mají fotbalisté v jiné budově.

I žateckým fotbalistům se ale taková částka zdá příliš vysoká, říkají, že takto velkoryse pojatou tribunu nepotřebují. Nechali si podle jejich vyjádření vypracovat projekt s údajně polovičními náklady. Zatím ale fotbalisté s vedením města společnou řeč nenašli.