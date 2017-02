Stávka! 8. března autobusy nevyjedou

Ústecký kraj /ANKETA/ – Lidé, kteří při cestování využívají linkové autobusy, musí ve středu 8. března počítat s tím, že budou muset zvolit jiný způsob dopravy. V Ústeckém kraji se totiž bude konat stávka řidičů autobusů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Ke stávce se připojí 514 řidičů nespokojených se svými platy. Linkové autobusy celý den nepojedou na zhruba 80 procentech území Ústeckého kraje. Za odboráře společnosti BusLine to řekl Jiří Kuchynka.

Odboráři už ani nepočkají, jak dopadne ultimátum, které dal vládě, zaměstnavatelům a krajům ve středu Odborový svaz dopravy. Termín ultimáta měl vypršet až 15. března, odboráře ale naštval premiér Bohuslav Sobotka. „Pan premiér řekl, že se s odboráři už nesejde, že k tomu nevidí důvod, takže my nevidíme důvod, proč odvolávat stávku," uvedl Kuchynka s tím, že stávka je ohlášena na jeden den. Zatím.

„Věci se mohou aktuálně měnit, může se ukázat, že bude třeba i vícedenní," řekl Kuchynka.

55 tisíc cestujících denně

Autobusy denně v Ústeckém kraji přepraví zhruba 55 000 cestujících. Stávka se ale nejvíce dotkne obyvatelů obcí, kde nejezdí vlaky či MHD. Na Litoměřicku to platí například pro obec Třebušín. Starostka vesnice pod vrchem Kalich Dana Legnerová Deníku řekla, že linkové autobusy jsou pro místní jediným veřejným spojením. „Se stávkou nesouhlasím, kvůli lidem, kteří se ten den nedostanou do zaměstnání, do škol nebo k lékaři," uvedla třebušínská starostka s tím, že snahu řidičů o lepší platy chápe.

Stávka způsobí problémy například Martině z malé obce nedaleko Úštěku. Ani tam nemají její obyvatelé jiné než autobusové spojení. „Děti dojíždějí autobusem každý den do úštěcké školy. Nemám auto a ani jinou možnost, jak je do školy dopravit. Spoléhám se, že vedení školy pochopí, když děti v den stávky do školy nedorazí," doufá matka dvou školáků Martina.

Kraj chystá pro dopravce pokutu

Ze stávky není nadšený ani Ústecký kraj. Jeho mluvčí Lucie Dosedělová již dříve řekla, že v případě stávky bude kraj dopravce pokutovat. „Samozřejmě dopravce budeme pokutovat, pokud nevyjedou. Smlouvy, které jsme s nimi uzavřeli, jasně definují jejich povinnosti. Zvláště teď, když jsme jim v rámci dodatků ke smlouvám přislíbili peníze navíc, nemají důvod řidičům nezaplatit," řekl náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

Potíže začaly ve chvíli, kdy vláda svým nařízením zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 korun na hodinu na 98,10 korun, aniž ale na zvýšení poskytla peníze z rozpočtu. Dopravci v Ústeckém kraji šoférům sice přidali, ale nikoli podle očekávání odborářů. Platy se zvýšily v řádu stokorun a ne tisícikorun.

Radní: Náhradní řešení nepřipravujeme

"Páteřní doprava přes kraj je zajištěna vlaky. Pokud nepojedou autobusy, ztíží to cestování v okrajových místech regionu. Žádné náhradní řešení pro případ stávky nepřipravujeme," uvedl Komínek, který prý nevěří, že by se připojili ke stávce všichni řidiči.

Ústecký kraj má se čtyřmi dopravci dlouhodobé smlouvy. Zástupci firem by se nyní měli vyjádřit k návrhu dodatků ke smlouvám, na jejichž základě by samospráva přidala dopravcům zhruba 85 milionů korun.