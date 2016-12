ČT uvede v neděli pohádku, která se natáčela ve Stekníku

Stekník – Slíbenou princeznu s Jitkou Čvančarovou a Martinem Stránským uvidí diváci 25. prosince.

Hlavní roli v pohádce Slíbená princezna si zahráli Jitka Čvančarová a Martin Stránský. Foto: archiv České televize

Česká televize uvede během vánočních svátků, konkrétně 25. prosince, pohádku Slíbená princezna. Celovečerní film se natáčel letos na zámku Stekník na Žatecku, hlavní roli v něm hraji Jitka Čvančarová a Martin Stránský.

Zámek se pro potřeby pohádky proměnil v ostrovní království, proto není obklopen mořem chmelnic, jak tomu je ve skutečnosti. „Hledali jsme malý, milý zámek, který není žádnou velkou obludou," vysvětlil režisér pohádky Ivan Pokorný, proč volba padla právě na Stekník.

Pohádka slibuje hodně vtipu

V pohádce nechybějí král, královna, 12 princezen a také piráti. Odvíjí se na motivy známé Zlatovlásky. „Slíbená princezna je hodně vtipná pohádka," řekl herec Martin Stránský.

„Dějová linka, která je u Erbenovy Zlatovlásky velmi jednoduchá, je obohacena o řadu dobrodružných i humorných prvků a staví na tradici české filmové pohádky s vtipnými dialogy, vyhraněnými charaktery, ale i překvapivými momenty. Diváci se mohou těšit na dobrodružnou podívanou se spoustou reálných zvířat a efektních triků," popsala producentka Kateřina Ondřejková.

Pro zámek ve Stekníku je to první celovečerní film, který se tam natáčel. „Je to pro nás velké plus, určitě se o nás návštěvníci víc dozvědí," řekla Jana Zajíčková, kastelánka zámku. Ten se už letos může pyšnit velkým nárůstem návštěvnosti, prohlédlo si ho 12 tisíc lidí. To je o 40 procent víc než loni.