Strážníci v Podbořanech v dohledné době nebudou

Podbořany /ANKETA/ – Dlouho se o zřízení městské policie debatuje, na začátku roku už se zdálo, že v Podbořanech určitě bude. Ale… Nejsou lidi. Pro radnici při nižší kriminalitě už není prioritou. V dohledné době strážníci v ulicích nebudou.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/ Z. Traxler

Je potřebná, bude řešit drobnou kriminalitu, každá uniforma ve městě je dobrá. Příliš drahá, kriminalitu malý sbor nevyřeší, je nepotřebná. Už několik let se v Podbořanech vzrušeně diskutuje, zda město potřebuje strážníky. Názory se různí, v posledních měsících už ale vše směřovalo k městským policistům v ulicích. Jenže… Do výběrových řízení na policisty se nikdo nepřihlásil a radnice nyní říká, že kriminalita je nízká a náklady prý zbytečně vysoké. Strážnici v Podbořanech v dohledné době určitě nebudou, plán jde zatím „k ledu“.

„V tuto chvíli není zřízení městské policie aktuální. Zaprvé se nám do dvou výběrových řízení na strážníky nikdo nepřihlásil. Neměl by kdo sloužit, nemáme prostě lidi. Také se v poslední době situace ve městě uklidnila, kriminalita je nízká, Policie ČR se snaží a daří se jí více řešit i drobnou kriminalitu,“ vysvětluje aktuální postoj vedení města starosta Podbořan Radek Reindl.

Dalším důvodem jsou prý vysoké náklady na několik málo strážníků. „Strážníci by stáli pět až šest milionů ročně. Je to velmi nákladné, myslíme si, že peníze budou lépe využité jinde. Městská policie není nyní priorita. Pokud se situace změní, nebráníme se tomu, ale zatím nebude,“ dodává Reindl.

V posledních měsících to přitom vypadalo, že zřízení strážníků ve městě je jen otázkou času. Vše k tomu směřovalo. Zastupitelé přijali vyhlášku o městské policii, debatovali, jak velký má být sbor, vypsali soutěže na strážníky.

Vedení města změnilo názor

Část zastupitelů, kteří dlouhodobě městskou policii prosazují, si myslí, že nynější odložení plánu je velká chyba. Navíc se diví, proč vedení města mění názor, nedávno prý ještě městskou policii podporovalo. „Strážníky bychom určitě měli mít. Jednoznačně. Jsou potřební, na menší kriminalitu, kvůli pocitu bezpečí, ke školám, na problémová místa,“ myslí si Leo Peterka, kritik současného vedení Podbořan.

„Měl by se vyzkoušet alespoň malý, ale efektivní sbor, jak bylo domluveno. Náklady by byly nižší. Vidělo by se, jak by to fungovalo. Podle mého někteří lidé ve vedení města strážníky nechtějí, i když to téměř všichni slíbili lidem, a teď se jen vymýšlí, proč to nejde,“ domnívá se Peterka. Podle něj se měl nábor strážníků více zveřejňovat, nejen na městských stránkách. Nábor byl prý „tak trochu schovaný“. „Když chcete sehnat lidi, měla by se udělat velká kampaň, dát to lidem vědět. Nikde jsem ale inzeráty nebo nějakou kampaň neviděl,“ řekl Deníku.

Vedení města nesouhlasí. Výběrové řízení probíhalo opakovaně, zveřejněno bylo na městských stránkách, v médiích se o nich podle radnice psalo dostatečně. Další peníze za větší kampaň nechce radnice dávat.

„Je to všeobecný problém, lidi nemůže vůbec sehnat ani státní policie, hasiči, vojáci. A když nemáme lidi, nemůžeme policii zřídit. Nechceme jít cestou, abychom přepláceli strážníky z jiných měst, to by bylo příliš nákladné. Myslíme, že soutěž byla zveřejněna dostatečně, prostě nikdo nemá zájem,“ řekl Reindl.

Několik variant

V Podbořanech existovalo několik variant. První a rychle opuštěná byla plnohodnotná velká policie s více než deseti strážníky. Prý příliš nákladná.

Vážněji se mluvilo o dalších dvou. Malá policie s několika strážníky, čtyřmi až šesti, která by měla být efektivní a s jasnými úkoly, zaměřovat se hlavně na pořádek v centru, u škol a na sídlištích. Oponenti říkají, že malá policie mnoho nezmůže, podle zastánců by byla dostačující. Druhou byla minipolicie, s jedním až dvěma příslušníky, které by doplňovali asistenti prevence kriminality. Podle kritiků by ale „preventisté“ měli minimum pravomocí, nic by prý nevyřešili. Tato možnost byla levnější, vedení města dříve říkalo, že by mohla dostačovat.

Podbořany každoročně investují do nových projektů a oprav mezi 20 až 30 miliony. Pokud by policii město zřídilo, několik milionů, podle odhadů zhruba pět až šest, by každý rok muselo z těchto peněz dát na strážníky. „Myslíme si, že je to nyní zbytečné. Kriminalita je ve městě aktuálně nízká, situace poměrně dobrá. Měli jsme sice problémy například s polehávači na zastávkách na začátku léta, urgovali jsme to ale na Policii ČR a ta se nyní více snaží. Myslím, že se jí nyní daří více řešit drobná kriminalita. Snaží se a zlepšení jsme zaznamenali,“ pokračuje podbořanský starosta. Navíc doufá, že se podaří Policii ČR v Podbořanech nabrat více lidí. Zatím má podstav. Pokud bude mít plný stav, bude prý počet uniforem ve městě dostačovat. To se zatím ale také nedaří.

Vzrušená debata o strážnících trvá v Podbořanech několik let, v posledních měsících je ale hodně intenzivní. Názorově je rozdělena veřejnost i politici. „Bezpečnost lidí musí být na prvním místě. Není to otázka peněz. Každá uniforma v ulicích navíc odradí od páchání nepravostí. Nechci se bát jít večer ven,“ řekl Deníku Petr Hnízdil.

Názory jdou ale z extrému do extrému. Naopak druhý tábor si myslí něco zcela jiného. „Zbytečnost. Bude to minipolicie s jednou hlídkou. Ta bude někde něco dlouho řešit a stejně se nic nezmění,“ říkala Iveta Mužíková, odpůrkyně strážníků. „Krádeže, ani výtržnosti a vandalství nezmizí, ani další problémy, podívejte se jinde,“ myslí si.

O zřízení strážníků se v Podbořanech začalo mluvit vždy, když se skokově zvýšila kriminalita, například, když přišla krize v roce 2008, nebo když mělo město problémy s ubytovnami, v roce 2010. Nebo v době voleb. Na větší bezpečnost lákala většina stran. Podbořany jsou nyní jediným z větších sídel okresu Louny, kde městská policie není.