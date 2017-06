Světla a kabely ve školce žádná firma vyměňovat nechce

Žatec – Radnice vypsala nové výběrové řízení. Pokud se situace zopakuje, práce se budou muset odložit.

Radnice v Žatci.Foto: DENÍK/Petr Kinšt

Do výběrového řízení na rekonstrukci elektroinstalace a výměnu svítidel v jedné z budov Mateřské školky U Jezu v Žatci se nepřihlásil žádný uchazeč o tuto stavební zakázku v předpokládané hodnotě tří milionů korun. Tamní radní jej proto zrušili a vypsali znovu.

Firmy mají čas poslat své nabídky do 27. června, práce by měly probíhat v červenci a v první polovině srpna. Tedy hlavně v době, kdy bude školka podle plánu uzavřena. „Pokud by se do výběrového řízení opět nikdo nepřihlásil, museli bychom práce zřejmě o rok odložit,“ sdělila Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice.