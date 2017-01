Město Louny zrušilo vývoz popelnic jednou za dva týdny

Louny /ANKETA/ - Množství odpadu narůstá, někteří lidé místo zaplacení vlastních popelnic dávají odpadky jinam, argumentuje radnice.

Nový ceník svozu komunálního odpadu v Lounech přinesl pro některé obyvatele města nemilé překvapení. Kromě mírného zdražení v něm totiž vůbec nefiguruje možnost nechat si nádobu vyvézt jen jednou za dva týdny. Podle radnice je odpadu tolik, že to je zkrátka málo.

Vedení města dlouhodobě řeší nepořádek v ulicích. Do boje s přeplněnými kontejnery a kontejnerovými stáními, připomínající často skládku, nasadilo mimořádné svozy, kontroly strážníky, hříšníkům hrozí citelnými pokutami.

Ke zlepšení stavu má pomoci i častější vyvážení odpadových nádob. Nejméně jednou týdně. „V roce 2016 u nás narostl objem komunálního odpadu. Někde mají zaplacen vývoz nádob jednou za čtrnáct dní, a to dokonce i na velkých sídlištích, což zkrátka nestačí," upozorňuje Radovan Šabata, starosta Loun. „Ti, kteří si poctivě platí týdenní vyvezení, platí za ty nepoctivce, kteří platili podstatně méně a při naplnění své nádoby odkládali odpad do cizích," vysvětluje.

Lidé zneužívají velké kontejnery

Město má podle jeho slov poznatky, že i někteří obyvatelé rodinných domů nebo dokonce okolních obcí vyhazují odpadky do větších kontejnerů na sídlištích. Výjimečné nejsou ani případy, kdy se pytel s odpadem objeví ve veřejném koši, který k tomuto účelu rozhodně neslouží.

Velkým problémem je pak materiál, tlející hlavně v létě v nádobách dva týdny. To kromě nepříjemného zápachu přináší riziko šíření chorob a různých škůdců.

Alternativa: jednorázové pytle

Vedení Loun připouští, že toto plošné řešení není ideální. „Přikročili jsme k němu, aby se někdo necítil diskriminován. Pokud někdo vyprodukuje tak málo odpadu, že ani menší popelnici týdně nezaplní, může si zakoupit jednorázové pytle za 33 nebo 45 korun. A vyhodí je, až bude potřeba. To se může týkat například lidí kteří svědomitě třídí nebo třeba seniorů," sdělil Jan Čermák, místostarosta města.

„Při řešení nového ceníku jsme zapomněli na 60litrové nádoby. Nacenění jejich vývozu se budeme věnovat na nejbližším jednání městské rady, v druhé polovině ledna," dodal starosta Šabata.

Dalším krokem v boji s odpadem bude podle radnice kontrola počtu obyvatel. „Ve spolupráci se společenstvími vlastníků a s využitím dat evidence obyvatel chceme zjistit, jestli je objednaný objem vývozu odpadu adekvátní," plánuje starosta. „Je jasné, že pokud je třeba v bytě hlášen sám majitel, ale místo něj tam v podnájmu bydlí čtyřčlenná rodina, tak ta vyprodukuje mnohem víc odpadu. A ten je potřeba někam odložit," dodává jeho zástupce.

Svozy nikde nejsou zadarmo

Už dříve z radnice zaznělo, že pokud bude městská kasa vydávat další a další prostředky za mimořádné svozy a uklízení nepořádku, mohlo by se to promítnout do cen pro občany.

„Samozřejmě slýcháme, že v některých městech neplatí občané za svoz a likvidaci odpadu nic. Například v Mostě. Zkoumal jsem, jak to je. Města to zaplatí, ale zase ty peníze vyberou od lidí jinde. Konkrétně na dani z nemovitosti, kterou mají někde i třikrát vyšší, než u nás. Zadarmo nic není," dodává Radovan Šabata.

