Prostor před divadlem v Lounech by měl připomínat památku Zdeňka Sýkory

Louny - Členové spolku 2020 usilují o to, aby místo bylo architektonicky upravené podle uměleckého díla světoznámého výtvarníka, od jehož narození v roce 2020 uplyne sto let.

Možná budoucí podoba prostoru před Vrchlického divadlem v Lounech. Vévodí mu mozaika od Zdeňka SýkoryFoto: reprofoto/studie J. Pleskota

Geometrická umělecká kompozice, kterou v roce 1962 vytvořil Zdeněk Sýkora, rodák z Loun a světově známý výtvarník, by mohla být trvalým způsobem vtisknuta do prostranství před budovou Divadla Jaroslava Vrchlického v Lounech, kde je v současnosti kamenná dlažba.

O realizaci této myšlenky usiluje Spolek Sýkora 2020, což je občanské sdružení, vzniklé v roce 2015. Nová podoba veřejné plochy před divadlem by podle představ spolku měla být odhalena právě v roce 2020. „To by byl ideální termín, protože v roce 2020 uplyne sto let od narození Zdeňka Sýkory," uvedl Jiří Jiroutek, předseda Spolku Sýkora 2020.

„Cílem našeho spolku je stát se partnerem města Loun a pomoci se zajištěním dostatečného finančního obnosu pro realizaci náměstíčka u divadla. Projekt jistě osloví nejen milovníky umění, ale stane se také významným turistickým lákadlem. Zdeněk Sýkora proslavil svou tvorbou město Louny. Nová podoba plochy u divadla by byla důstojnou připomínkou jeho celoživotního díla," vysvětlil Jiří Jiroutek.

Motiv z původní slavné opony

Motiv, který má být vytvořen na prostranství před divadlem, byl původně umístěn na železné protipožární lounské divadelní oponě. Právě pro tento účel ho Zdeněk Sýkora v roce 1962 vytvořil. Opona, jedinečné umělecké dílo, se ovšem ztratila. Zmizela během rekonstrukce divadla v letech 2001 – 2003 a pravděpodobně skončila rozřezaná ve sběrných surovinách.

Projekt přenesení motivu z bývalé opony na náměstíčko před divadlem nyní zpracovává architekt Josef Pleskot. Hotovou zakázku má odevzdat městu do poloviny června letošního roku. Jeho architektonický návrh pak posoudí zastupitelstvo města Loun a mělo by i určit, zda dojde či nedojde k realizaci na ploše před divadlem.

Město zaplatí dokumentaci

Za projektovou dokumentaci město Louny zaplatí 1,2 milionu korun. Taková je dohoda mezi městem a Spolkem Sýkora 2020. Celkové náklady na realizaci se ovšem odhadují na více než 6 milionů korun. Zajistit pomoc s dalším financováním projektu a také veřejnou podporu pro toto dílo si vzal za svůj úkol Spolek Sýkora 2020. Vlastní stavební práce by měly začít nejpozději v srpnu 2019, vyplývá ze současných odhadů.

Sto let od narození Zdeňka Sýkory uplyne 3. února 2020 a k tomuto datu by mělo být prostranství u divadla při ideálním stavu věcí podle představ členů spolku odhaleno.

Zdeněk Sýkora se narodil 3. února 1920 v Lounech a zemřel 12. července 2011 rovněž v Lounech. Byl to malíř, výtvarník a vysokoškolský učitel, je držitelem titulu Rytíř řádu umění a literatury, uděleného ve Francii v roce 2003, je také čestným občanem města Loun. Byl členem tvůrčí skupiny Křižovatka.

Pro vytvoření nové podoby náměstíčka před divadlem podle motivu od Zdeňka Sýkory se vyjádřila v Lounech a okolí více než tisícovka lidí, a to už v roce 2015, kdy Spolek Sýkora 2020 oslovil veřejnost s možností vyjádřit svůj názor v petici na podporu tohoto díla. Dnešní podpora je pravděpodobně ještě mnohem vyšší.

